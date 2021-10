Barberino Mugello – Tartufo re dell’autunno in Mugello e con la fine di ottobre torna puntuale l’appuntamento con la Mostra mercato del tartufo bianco e nero giunta quest’anno alla XVI edizione.

Dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020, Barberino di Mugello torna dunque ad essere la capitale per due giorni di questo frutto prezioso, celebrandolo nel fine settimana del 26 e 27 ottobre nel proprio centro storico.

La manifestazione, organizzata da Associazione Tartufai Barberinesi e Comune di Barberino di Mugello con il patrocinio dell’ Unione dei Comuni del Mugello e con la collaborazione di Proloco per Barberino, Comitato ViviBarberino, Associazioni di Categoria e associazionismo locale, nasce e si incentra sulla promozione e celebrazione del tartufo, pregiata eccellenza del territorio.

Un’opportunità di promozione anche per molti altri prodotti stagionali del territorio, con una rassegna enogastronomica che vedrà il coinvolgimento diretto dei produttori agricoli e delle imprese specializzate nella vendita di prodotti alimentari tipici locali e nazionali.

Per le vie del Centro storico in orario 9-21 oltre alla presenza dello stand dell’Associazione organizzatrice che proporrà tartufo bianco, nero e prodotti derivati, ci saranno operatori del commercio specializzati nella vendita di prodotti alimentari tipici toscani e nazionali, grazie alla presenza anche di Slow Food Mugello, produttori agricoli locali che presenteranno i prodotti di stagione e non solo, un mercatino delle Curiosità e Tradizioni dell’Artigianato.

Domenica 31 al programma si aggiungerà la mostra statica auto–moto–trattori d’epoca a cura degli Svarvolati Mugellani e l’esposizione di trattori in miniatura del signor Naldi.