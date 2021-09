Bivigliano (Vaglia) – Una tempesta che per qualche minuto intorno alle 17 ha scaricato su Bivigliano e il territorio di Vaglia chicchi di grandine grandi come palle da tennis. Sono in fase di verifica eventuali danni alle auto che erano in sosta e ai tetti delle case .

“A seguito delle grandinate che hanno colpito soprattutto bivigliano-viliani ho aperto il centro operativo comunale di protezione civile – questo il messaggio del sindaco Lenardo Borchi – Per segnalare richieste di soccorso chiamare il centralino della protezione civile presso la Misericordia di Vaglia: 055 407777”