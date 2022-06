Buoncovento – Dal 24 al 26 giugno 2022 Buonconvento (SI) torna ad ospitare il “Festival di Nova Eroica”, appuntamento che offre la possibilità di scoprire un territorio unico attraverso lo sport, la musica e l’enogastronomia.

Per tre giorni il cuore di uno dei borghi più belli d’Italia si veste a festa per raccontare la qualità della vita. Street food con prodotti tipici, spettacoli, musei aperti, passeggiate nella natura e itinerari in bici: chiunque potrà trovare una buona ragione per visitare il meraviglioso paese toscano.

Voluto e organizzato dalla Pro Loco di Buonconvento, il festival ospita la sesta edizione di “Nova Eroica”, corsa ciclistica firmata Eroica per biciclette gravel, che ammette anche biciclette da strada e ciclocross (sono vietate le mountain bike e le biciclette a pedalata assistita), che permette di percorrere un tratto dello storico tragitto che si snoda tra le strade bianche di una delle terre più belle del mondo.

La festa inizia venerdì 24 giugno con l’apertura del Villaggio di Nova Eroica in piazzale Garibaldi e il Villaggio del Campionato Italiano di Scatto Fisso e del GP Regionale Giovanissimi in Piazza Gramsci.

Alle ore 17.30 nel Teatro Comunale ha luogo la presentazione del Manifesto Italiano delle Cure Palliative Pediatriche con la partecipazione del sindaco di Buonconvento Riccardo Conti, degli assessori regionali Simone Bezzini (Sanità) Leonardo Marras (Economia e Turismo), di Elena Castelli direttore generale della Fondazione Maruzza e Giancarlo Brocci ideatore dell’Eroica.

Alle ore 19.30 si apre il “Ristorante di Strada” in Piazza Matteotti che, con i suoi stand enogastronomici, propone piatti tipici toscani come pici al sugo, pasta al forno, panzanella, carne chianina e cinta senese alla brace, verdure fritte, dolci fatti in casa, per una serata di buon cibo e musica live.

Sabato 25 giugno è il giorno della Nova Eroica 2022 e si gareggia contro il tempo secondo una formula ormai nota: si pedala in gruppo per lunghi tratti poi la sfida si accende in alcune sezioni lungo le quali il cronometro indicherà la classifica finale. Saranno disponibili tre diversi percorsi: rispettivamente 60 chilometri (“Val d’Arbia), 90 chilometri (“Crete Senesi”) e 130 chilometri (“Terra di Siena”). La partenza è prevista per le ore 8.00 e si attendono oltre 1500 partecipanti.

Gli appassionati potranno seguire gli arrivi e le premiazioni fino alle ore 18.00 quando sarà disputato il Campionato Italiano Scatto Fisso, con protagonisti i migliori atleti, uomini e donne, nazionali. Alle 19.30 ancora musica e golosità e musica con l’apertura del “Ristorante di Strada”.

Domenica 26 giugno alle ore 9.00 torna la Nova Eroica Family e protagonisti saranno mamme, papà e soprattutto ragazzi e bambini in sella ad ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita. Una ciclo escursione su strade bianche con due percorsi a disposizione, rispettivamente di 27 e 15 chilometri.

La competizione agonistica torna alle ore 16.00 con il Gran Premio Regionale Giovanissimi che si concluderà alle ore 19.00. A seguire, tutti a tavola con le specialità del “Ristorante di Strada” e lo spettacolo musicale.

Nei giorni del Festival sarà possibile visitare anche il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, allestito all’interno del palazzo liberty Ricci Soccini e al Museo della Mezzadria Senese, ospitato nei suggestivi spazi seicenteschi di un antico granaio padronale.