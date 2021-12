Camaiore – A Camaiore si respira già aria di Natale. Sbarca infatti sabato 4 dicembre in piazza XXIX Maggio la casa di babbo Natale. Alloggiata nel grande truck griffato Al.So Eventi, ospiterà laboratori creativi per bambini, che avranno anche l’occasione per consegnare la letterina a Babbo Natale, ricevendo subito un simpatico omaggio. La casa sarà aperta dalle 14.30 alle 18 e sarà allestita sia sabato che domenica, per poi tornare di nuovo l’8 dicembre.

Ma le iniziative non finiscono qui. Sabato a partire dalle 15 la scuola d’infanzia ‘Arcobaleno’ parteciperà con tutti i bambini (3, 4 e 5 anni) con canti e poesie inerenti al progetto “Save the children” in occasione del ‘Cristmas jumper day’. I bambini saranno accompagnati dai genitori con indosso il maglioncino creato durante i laboratori. Sul palco si esibiranno anche i ragazzi della Rosso San Secondo; domenica invece spazio alle esibizioni del progetto danza Arabesque e, l’8 dicembre, alla scuola di canto Kantares assieme ai ragazzi di Aipd Versilia.

“Voglio ringraziare per la disponibilità – commenta Sonia Paoli di Al.So Eventi – il Comune di Camaiore, l’assessore alla cultura e il centro commerciale naturale di Camaiore. Un grazie particolare anche ai nostri sponsor: Sigma, supermercato di Camaiore, autocarrozzeria Giovannelli, Pasticceria da Rossano a Camaiore e il parrucchiere Moriconi hair fashion”.

“Una serie di iniziative interessanti – dichiara l’assessore al turismo e alla cultura del Comune di Camaiore Gabriele Baldaccini – che vengono incontro alle necessità del Centro storico per il periodo natalizio. È un programma sicuramente stimolante che si integra molto bene con la serie di eventi pensati dal CCN, ampliando l’offerta e venendo incontro anche alle esigenze dei più piccoli”.