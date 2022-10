Firenze – A Cango in scena Somnole di Boris Charmatz, nuovo direttore del mitico Tanztheater Wuppertal Pina Bausch e tra i più celebrati coreografi francesi del panorama contemporaneo.

Spesso le idee per una coreografia emergono appena prima di addormentarsi, in uno stato di latenza che è pieno di possibilità. In questo assolo, Boris Charmatz indaga lo stato transitorio del letargo, osservando ciò che succede al di sotto della superficie, dal sognare a occhi aperti al grido del risveglio. Il processo mentale diventa visibile attraverso uno studio della sua passività, un’esplorazione languida della fase liminale dell’assopimento. Reminiscenze melodiche fischiettate dal performer danno una dimensione sonora a questa danza che incarna uno stato di divenire fluido.

Danzatore e coreografo Boris Charmatz dal 2009 al 2018 è direttore del Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Terminata questa esperienza, lancia [terrain], Associazione istituita nella regione Hauts-de-France e in collaborazione con phénix, scène nationale di Valenciennes, Opéra de Lille e Maison de la Culture d’Amiens. È stato artista associato di Charleroi danse (Belgio) e dal settembre 2022 è il nuovo direttore del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, con in programma, attraverso [terrain], un nuovo progetto tra Francia e Germania.

Foto: BORIS CHARMATZ _ Somnole ph. Marc Domage

MARTEDI 1° NOVEMBRE ore 20.00

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE ore 20.00