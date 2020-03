Firenze – La voce del Maggio continua a farsi sentire anche nelle case degli appassionati di musica grazie a #noisiamoilmaggio – La nostra musica per stare insieme, il programma di trasmissioni online curato dal Teatro del Maggio che riproporrà gratuitamente alcune delle più memorabili performance della storia lontana e recente del Teatro.

Un’iniziativa avviata lo scorso 14 marzo che ha già portato nelle case di migliaia di appassionati la Madama Butterfly, l’Orchestra del Maggio diretta da Zubin Mehta, la tournée a Bucarest dello scorso settembre, grandi concerti, opere liriche e registrazioni d’archivio e che adesso si arricchisce di 12 titoli per un nuovo calendario di trasmissioni in programma dal 22 al 29 marzo.

Basta collegarsi alla pagina Facebook del Teatro del Maggio (www.facebook.com/maggiomusicale) nei giorni e agli orari indicati e seguire le istruzioni per avviare lo streaming, reso possibile per gentile concessione di RaiPlay e Dynamic srl Italy. Così la comunità del Maggio potrà restare unita – sebbene a distanza – anche in questi giorni di limitazione degli spostamenti, continuando però a condividere la sua passione per la musica.

Si comincia domenica 22 marzo con un doppio appuntamento. Il primo, alle 15.30, in collaborazione con il Festival Enescu che, a sua volta, inaugura in questi giorni un proprio programma di trasmissioni online, sarà il concerto tenuto dall’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino a Bucarest nel settembre scorso, con la direzione di Fabio Luisi, in occasione dell’ultima edizione della rassegna biennale dedicata al grande compositore rumeno.

Alle 20 verrà trasmessa invece la registrazione de Le Villi di Giacomo Puccini nell’allestimento originale del Maggio con la regia di Francesco Saponaro e la direzione di Marco Angius andato in scena nella stagione 2018/2019.

Il palinsesto di #noisiamoilmaggio renderà omaggio anche alla grande tradizione lirica cittadina con alcune storiche performance della collana di cd Historical Maggio Live. Lunedì 23 marzo alle 20, ad esempio, sarà trasmessa La battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi nella rappresentazione del 10 maggio 1959 al Teatro della Pergola, con Vittorio Gui a dirigere l’Orchestra e il Coro del Maggio. Il giorno seguente, sempre alle 20, L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi nella performance del 27 novembre 1966, giorno della riapertura del Teatro Comunale dopo la grande alluvione.

Ampio spazio anche per la musica sinfonica nel programma di #noisiamoilmaggio, per rivivere le emozioni dei grandi concerti senza muoversi da casa. Dalla collana di cd Maggio Live saranno riproposti gratuitamente in streaming il concerto dell’Orchestra del Maggio con il grande Carlo Maria Giulini sul podio del Teatro Verdi nel novembre 1993 e due concerti diretti da Zubin Mehta: quello del 1° ottobre 1994 al Teatro Comunale, con musiche appartenenti alla scuola nazionale russa del secondo Ottocento, e quello dell’11 dicembre 2010 con il violino solista di Yehezkel Yerushalmi nella Shéhérazade di Nicolaj Rimskij-Korsakov.

Diretto da Zubin Mehta è anche il Don Carlo di Giuseppe Verdi (con la regia di Giancarlo Del Monaco), che arricchisce l’offerta in streaming di opera lirica insieme a Il Farnace di Antonio Vivaldi (Federico Maria Sardelli direttore, Marco Gandini regista) e a L’italiana in Algeri di Gioacchino Rossini (direttore Bruno Campanella, regia di Joan Font) nella recente coproduzione fra il Maggio, il Teatro Real di Madrid, l’Opéra National de Bordeaux e la Houston Grand Opera.

Completano il calendario la recita del 22 giugno 1980 dell’Evgenij Onegin di Pëtr Il’ič Čajkovskij, nell’ambito del 43° Maggio Musicale Fiorentino, con Mstislav Rostropovich direttore (anche questo dalla collana Historical Maggio Live) e Un mari à la porte di Jacques Offenbach nel nuovo allestimento portato in scena nella scorsa stagione con la regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi e Valerio Galli come direttore.