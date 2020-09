Cecina – Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, al Parco della Cecinella di Cecina Mare, torna il tradizionale appuntamento con il MIA- Meeting Internazionale Antirazzista, la manifestazione dedicata ai temi

dell’antirazzismo promossa da ARCI, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Cecina e del Cesvot. Edizione numero XXVI per una manifestazione che anche in questo difficile anno, nonostante le restrizioni dovute alle misure anti–‐covid, ha voluto confermare la propria presenza sul territorio,

ribadendo la propria capacità di affrontare i temi dell’antirazzismo, della solidarietà, dell’accoglienza e

della cittadinanza.

Con grande attenzione alla sicurezza dei partecipanti non mancheranno così anche in questo anno occasioni di

conoscenza e approfondimento non solo per operatori di settore, ma per tutte le cittadine e i cittadini che

vorranno partecipare, previa iscrizione on‐line dal sito www.mia-arci.it o in remoto seguendo le dirette

dal profilo Facebook del Meeting.

Anche quest’anno il programma del MIA ospiterà incontri con rappresentanti delle Istituzioni, dell’Associazionismo e del mondo culturale, momenti di formazione per gli operatori del settore e poi conferenze, spettacoli e concerti, in un formato evidentemente ridotto rispetto alle ultime edizioni, proprio per venire

incontro alle limitazioni anti assembramento richieste, che però non mancherà di regalare spunti e riflessioni

importanti.

Tra le tematiche centrali di questa edizione l’accoglienza e il diritto alla salute ai tempi del covid; il ruolo

degli operatori del settore e la loro formazione nel periodo del distanziamento sociale; l’uso dei nuovi mezzi

di comunicazione come strumento di lotta nei confronti della cultura dell’odio; l’Europa fra diritti e

solidarietà, tema di cui dialogheranno – nell’incontro di venerdì 11 settembre alle ore 21.15 – il Presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi con il deputato europeo e medico di Lampedusa Pietro Bartolo, insieme al

presidente di Arci Toscana Gianluca Mengozzi e al responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze Claudio

Vanni.