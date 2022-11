Chiusi – Il Museo della Cattedrale di San Secondiano inaugura la Mostra RELIQUIÆ Disegni di David Booker (Domenica 11 Dicembre, alle 15:30).

La Mostra, che resterà in allestimento fino al 9 luglio 2023, è stata realizzata con il supporto dell’Opera Laicale della Cattedrale di Chiusi; nasce da un intuizione dell’architetto Sabrina Papini, accolta e sviluppata dall’artista David Booker avvalendosi dei materiali di studio concessi dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania.

David Booker si definisce ‘uno scultore che fa anche disegni’ ed è con la sua capacità di plasmare i rapporti tra luce e ombra che disegna a matita i suoi soggetti. Principalmente materiali di scarto della vita quotidiana: cartoni, scatole e pezzi meccanici ritratti in composizioni metafisiche, a cui si sono aggiunti nuovi protagonisti ispirati dalle storie e dalle leggende locali.

Il Museo della Cattedrale ospita i reperti archeologici e le opere d’arte provenienti dalle catacombe e dalle chiese del territorio diocesano, risalenti ad un periodo che va dal II al XX secolo. Si trova nel cuore del centro storico di Chiusi, accanto alla Cattedrale di San Secondiano Martire, e comprende oltre al Campanile-torre, un suggestivo Labirinto etrusco sotterraneo che molti credono nasconda ancora il Tesoro perduto di Re Porsenna.

L’esposizione raccoglie 20 opere su carta dell’artista, 13 inedite e 7 realizzate in esclusiva per il Museo. A queste si aggiungeranno le sue grandi sculture in marmo che verranno installate negli spazi esterni della Cattedrale, a partire nell’estate 2023, dando vita ad una seconda mostra intitolata ‘Martyres’.

“Il cambiamento nasce dalla cultura, e il potere trasformativo dell’arte si manifesta solo nell’interazione con le persone” spiega David Booker nel chiarire la volontà di coinvolgere cittadini e visitatori in un percorso contemplativo in cui l’Arte crea connessioni di senso tra le persone e i manufatti antichi, gli spazi architettonici ed il paesaggio, e la Città di Chiusi diviene il vero e proprio soggetto della Mostra in una suggestiva comunione tra contemporaneità e storia.

David Booker, scultore nato a Melbourne nel 1954, scolpisce a mano nel marmo e nel legno figure e telamoni. Volumi e cavità si alternano nella ricerca di una forma ideale che si completa soltanto nel rapporto con l’architettura vissuta. Con la stessa sensibilità, nei suoi disegni a matita, si serve di luce ed ombra per disvelare l’inaspettata bellezza dei suoi soggetti: scatole, pezzi meccanici e cartoni sagomati sono protagonisti di veri e propri ritratti e come reliquie, rivelano il loro significato allo sguardo contemplativo di chi ne riconosce il valore di messaggio.

Tutto il progetto è un invito alla contemplazione dell’arte per trarne nutrimento spirituale e culturale. Racconti e martiri dimenticati, luoghi nascosti, oggetti abbandonati, nei disegni e nelle sculture di David Booker in mostra a Chiusi, tornano protagonisti per accompagnare con la meraviglia della riscoperta, la visita di questo prezioso scrigno toscano.

Museo della Cattedrale di Chiusi – Piazza Carlo Baldini 7 (già Piazza Duomo) – 53043 CHIUSI (SI) Contatti 0578 226975 mail museocattchiusi@alice.it sito https://www. museodellacattedrale.it/

Il Museo della Cattedrale è aperto dal Martedì alla Domenica e i giorni festivi : 10.15-12.45 / 14.30-17.00.