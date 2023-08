Collodi – Circo, teatro e musica sono i protagonisti del Senza-Fili Pinocchio Street Festival, la kermesse di tre giorni che dal 25 al 27 agosto richiamerà a Collodi (Pescia – PT) migliaia di visitatori da tutta Italia.

Il meglio delle produzioni internazionali di arti performative come gli incredibili Jashgawrosky Brothers all’Armenia; il mimo francese Jean Menigault in arte Meningue; il bravissimo Matthias Martelli, giovane emulo di Dario Fo, del quale porta in scena “Mistero Buffo” per la regia di Eugenio Allegri. Per la parte musicale la Badabimbumband, i Talking Ties, l’Ensemble TerzoTempo, accompagneranno gli spettatori fino a tarda notte con concerti-spettacolo frizzanti e carichi di energia.

Di grande rilievo la presenza della clown svizzera Gardi Hutter, domenica 27 agosto al Parco di Pinocchio, con lo spettacolo Giovanna D’Arpo, una pièce della stessa Hutter e di Ferruccio Cainero. La Hutter è tra le stelle internazionali del teatro clownesco e da oltre quarant’anni porta la sua comicità attraverso i 5 continenti (3700 repliche in 35 paesi). E’ riconosciuta perciò come un’icona dell’arte comica al femminile, una “Chaplin” delle Alpi che ha eletto il palcoscenico come suo ambito espressivo.

Gli spettacoli in programma sono oltre cinquanta e l’ingresso è come sempre a offerta libera. Sarà possibile usufruire delle navette per raggiungere Collodi Castello a partire dalle 20:30. Per gli eventi maggiori si consiglia la prenotazione online sul sito www.senza-fili.it a partire dal 16 Agosto

Il luoghi del festival

Qualità e varietà. Questa la ricetta di SENZA FILI. Un evento che dal 2016, anno della sua nascita, mette d’accordo tutti i palati, dallo spettatore più esigente, a chi ama la magia di uno dei luoghi più attrattivi della Toscana, a chi è in cerca di un intrattenimento intelligente e divertente.

L’evento si è imposto all’attenzione del grande pubblico. Del resto la caratteristica di Senza Fili è quella di rappresentare un’offerta culturale e turistica unica intorno alla figura del burattino più famoso del mondo: Pinocchio. La programmazione artistica è un grande tributo al personaggio universale inventato 140 anni fa da Collodi, anche se non ha un carattere celebrativo e non si rivolge, come ormai risaputo, solo ai ragazzi.

Senza Fili si svolge in scenari meravigliosi, come il monumentale Giardino Garzoni (uno dei giardini più belli d’Europa), l’incantevole Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi, inserita nel Parco di Pinocchio e il magico borgo di Collodi Castello, dove lo spettacolo dal vivo si insinua nelle “rughe” e “mulattiere” di uno dei più bei borghi medioevali italiani, uno splendido gioiello di pietra serena che ospita una Pieve del 1200 e decine di scorci tra i più suggestivi del territorio pistoiese.

Foto: Jashgawronsky Brothers (Armenia)