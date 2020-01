Empoli – Per il quarto anno consecutivo torna la giornata dedicata ai cani ed ai loro padroni. Domenica 2 febbraio 2020, dalle 8.30, il Palazzo delle Esposizioni di piazza Guido Guerra ospiterà la prova valevole per il campionato regionale invernale, organizzato dalla Csaa Toscana in collaborazione con l’Arci Caccia Circolo di Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli.

Per tutto il giorno, divertimento assicurato con cani di razza e non, aperto a tutti, con o senza certificazione. L’evento avrà, per il secondo anno, anche un raduno speciale, di Cavalier King Charles Spaniel in memoria di “Teo”, il dolce Cavalier che a 4 anni e mezzo è morto a seguito di un intervento. Un amico sempre in ‘passerella’ che verrà ricordato con il 2° Trofeo Memorial ‘Teo’.

PROGRAMMA – Dalle 8.30 fino alle 10.30 saranno aperte le iscrizioni, seguiranno poi i giudizi di tutti i cani iscritti, breve sosta per il pranzo e dalle 15 circa la gara continuerà con i raggruppamenti i cui vincitori parteciperanno al ‘BEST IN SHOW’ finale. Anche quest’anno, il programma è ancora più nutrito: oltre ai raggruppamenti ci saranno anche tre raduni, uno di Pastori Australiani, uno di Cavalier King Charles Spaniel e uno di Shar Pei.

I raggruppamenti sono nove (Razze da Pastore, Difesa, Utilità, Terrier e Bassotti, Nordici e Primitivi, Seguita e Levrieri, Ferma, Retriever Spaniel Lagotto e Dalmata, Compagnia) e per ciascuno ci sarà un premio per i primi tre classificati con il vincitore di ogni categoria che accederà appunto alla passerella finale, il ‘BEST IN SHOW’.

Parteciperanno anche i vincitori dei gruppi Esordienti, Giovane, Intermedio, Campioni e Veterani.

Premi anche per i primi tre classificati nelle categorie Miglior Giovane Handler Mini e Maxi, Miglior Gruppo, Miglior Coppia e Miglior soggetto del Comune di Empoli e infine al Miglior cane non di razza.

Questa esposizione di bellezza accoglierà cani che provengono da diverse regioni italiane. Sul posto sarà garantito il servizio veterinario a cura del dott. Dario Parlanti. Alla premiazione finale dei primi cinque classificati al BEST IN SHOW saranno presenti amministratori della Giunta comunale di Empoli.