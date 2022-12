A Fiesole la sesta edizione del Mercato della Terra si svolgerà eccezionalmente domenica 18 ( e non l’ultima domenica del mese come di consueto) sempre dalle 8,30 alle 14,00.

Ventisei Aziende porteranno i loro prodotti d’eccellenza per soddisfare un pubblico esigente che si sta affezionando sempre di più a questa realtà fiesolana. Come sempre, il Mercato non si limita alla vendita dei prodotti, ma organizza incontri, dibattiti, eventi per coinvolgere i cittadini.

Il 18 dicembre il Terra Madre Day, sarà un’occasione per raccontare la rigenerazione attraverso le attività delle Condotte e delle Comunità di Slow Food nella nostra Regione.

Dalle 11.00 alle 12.00, presso gli stand del Distretto Biologico di Fiesole e Slow Food, interverranno Alessandro Schena e Leonardo Galli (referenti del Mercato di Fiesole), Gianmarco Mazzanti (referente Progetto Orti in Condotta per Firenze e membro del CER Toscana di Slow Food), Leonardo Torrini (responsabile per la Toscana del Progetto I Cuochi dell’Alleanza di Slow Food).

Al termine degustazione della “Zuppa Contadina di Greve”, in versione vegetariana, preparata da Salvatore Toscano, membro dei Cuochi dell’Alleanza.