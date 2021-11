Figline/Incisa – A Figline un monumento-installazione dedicato agli Sbandieratori che verrà inaugurato sabato 13 novembre. Si tratta di un’opera in acciaio – riproduzione di una litografia intitolata “Gli Sbandieratori” – ideata dal compianto artista figlinese Gabriele Torricelli (conosciuto da tutti come il “Gorpe”), che è stato componente attivo degli Sbandieratori e che per il gruppo ha ideato diverse opere di cui questa è la più rappresentativa.

L’opera, che sarà anche illuminata, rappresenta tre sbandieratori in costume ed esprime una sintesi perfetta dell’equilibrio fra le figure che lo compongono. Una donazione di cui il gruppo, attivo dal 1965, ha voluto omaggiare il Comune, per valorizzare questa importante tradizione locale e per sottolineare i loro valori, primo fra tutti l’amicizia che lega i suoi componenti.