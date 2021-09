Firenze – E se dopo il tris arrivasse anche il Poker? E per di più con la squadra Campione d’Italia? E aggiungendo ancora con una avversaria dagli incontri sempre lottati fino all’ultimo secondo? Vincenzo Italiano ci spera anche se sa che la partita di domani, martedì 21 settembre, contro l’Inter probabilmente è quella più complicata della stagione. Anche più forse di Fiorentina-Juventus che come ben si sa è un discorso completamente a parte. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 6-1 contro il Bologna e sono ancora imbattuti. “Ci attende – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico viola – la gara più difficile del campionato perché il valore dell’avversario è troppo importante – sono in salute e verranno qui con l’autostima alle stelle dopo i 6 gol contro il Bologna. Dobbiamo temere tutto di loro, stanno bene fisicamente e mentalmente. Se ci presenteremo in campo come nelle ultime gare, tuttavia, possiamo impensierire l’Inter e mettere in crisi i suoi punti di forza. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, dobbiamo scende in campo concentrati, con la massima attenzione”.

Anche la Fiorentina però gode di un ottimo stato forma con un avvio a suon di vittorie che non si vedeva almeno da cinque o sei anni. Italiano però resta con i piedi ben piantati per terra. “Se arrivano complimenti e attestati di stima dobbiamo essere tutti felici – continua -, ma siamo appena alla quarta giornata e come ho detto ai ragazzi mancano 31 punti al primo obiettivo. Prima pensiamo a quello e poi dobbiamo continuare a lavorare con dedizione per alzare l’asticella e portare avanti un lavoro iniziato a Moena. Non dobbiamo mollare perché altrimenti diamo vantaggi agli avversari e la Fiorentina non può permetterselo. Dobbiamo alimentare questo entusiasmo che si sta creando dentro e attorno a noi. Dobbiamo lavorare anche per continuare a rendere felici i nostri tifosi. Mi auguro che questo spirito accompagni la Fiorentina per lunghi tratti”. Il tecnico dovrà fare a meno di Castrovilli che ha riportato un forte trauma all’addome a Genova dopo essere finito contro il palo della porta rossoblù, mentre spera di poter schierare Gonzalez: “Gaetano non sarà della partita, l’ho sentito oggi e tornerà domani. Comunque sembrava qualcosa di più serio, invece nulla di grave. Nico ha avuto un problemino all’adduttore, ma si sapeva che qualcuno si sarebbe perso in queste tre gare ravvicinate… Oggi vedremo come hanno recuperato tutti e vedremo se li avremo l 100%, ma siamo tanti e sono tutti sul pezzo. Chi scenderà in campo farà quello che ci aspettiamo da lui”.

Punto di forza di questa Fiorentina è il grande spirito di gruppo che Italiano si augura accompagni i suoi giocatori a lungo. Anche se continua a dire che la costruzione della nuova Viola è ancora in divenire Dobbiamo pensare al futuro – dice ancora – a costruire, perché nessuna squadra può essere perfetta dopo appena quattro giornate. Dobbiamo alimentare questo entusiasmo che si sta creando dentro e attorno a noi. Dobbiamo lavorare anche per continuare a rendere felici i nostri tifosi. Voglio che i ragazzi vadano in campo a mostrare quello che studiamo e su cui lavoriamo in settimana. Stiamo mostrando grande compattezza, stiamo cercando di migliorare sotto ogni punto di vista e dobbiamo continuare a fare sempre meglio sull’assistenza ai compagni e la creazione di occasioni. Quello che vedo è che tutti si aiutano fra di loro, rientrano e non vogliono subire l’avversario: e questo atteggiamento paga alla lunga”. Infine un appello ai tifosi che stanno già dimostrando il loro grande attaccamento alla squadra: i biglietti per domani sera sono quasi esauriti ed è difficilissimo trovare un posto in qualsiasi settore. “Sono rimasto impressionato vedendo cosa il pubblico di Roma ha dato in più alla squadra e sono convinto che anche il pubblico di Firenze possa essere un punto di forza, il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani vengano in tanti. Ho capito che qui basta sudare la maglia e onorarla per avere l’apprezzamento del pubblico. Se poi ci aggiungiamo punti e vittorie allora i complimenti arriveranno per tutti”. L’incontro sarà arbitrato dal signor Fabbri di Ravenna. Inizio alle 20.45.

Queste le probabili formazioni: Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

Tv – DAZN; Radio – Radio Bruno