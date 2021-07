Firenze – Si svolgerà a Firenze, presso il Palazzo dei Congressi, Palazzo degli Affari e l’Università degli Studi di Firenze dal 22 al 27 agosto 2022, la 16^ edizione del congresso annuale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), l’organizzazione non-profit che sostiene e promuove lo sviluppo collaborativo di tecnologie geografiche libere e open source e dati geospaziali aperti. Si tratta di un congresso internazionale cui parteciperanno circa mille persone che si svolgerà per la prima volta in Italia.

Il congresso annuale FOSS4G affronta tematiche che sono recentemente diventate di estremo interesse ed attualità ma che la comunità italiana GFOSS.it porta avanti da prima del 2000, ma solo con il prossimo anno il convegno internazionale farà il debutto in Italia, a Firenze, grazie al prezioso lavoro di squadra portato avanti da Firenze Convention Bureau, Firenze Fiera e AIM Group International, unitamente all’Associazione GFOSS.it, capitolo italiano di OSGeo, e al sostegno del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze. La modalità di svolgimento del congresso (totalmente in presenza, ibrido o online) sarà decisa in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria mondiale e alle eventuali misure restrittive che via via saranno prescritte dalle autorità. Riuscire a portare il congresso annuale di OSGeo a Firenze è stato possibile grazie all’attività di business development portata avanti da Firenze Convention Bureau, che ha iniziato a lavorare alla candidatura più di due anni fa unitamente a Firenze Fiera e AIM Group International, che ha dovuto presentare ben tre versioni del progetto, a seconda delle modalità di svolgimento del congresso – in presenza, ibrido e totalmente virtuale.

“Il comitato organizzatore, che rappresento, è molto contento del risultato ottenuto che ci ripaga degli sforzi fatti negli ultimi anni” commenta Luca Delucchi, FOSS4G 2022 chair. “Questo è un regalo che vogliamo fare a tutta la comunità italiana che da sempre è molto attiva nel contribuire a diffondere il software libero geografico. Siamo felici che la candidatura di Firenze e la collaborazione con gli altri attori della città come Firenze Convention Bureau, Firenze Fiera, AIM Group International e Università degli Studi di Firenze, ci abbia consentito di preparare una proposta vincente e riuscire finalmente a portare in Italia tale evento prestigioso. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo per organizzare al meglio la conferenza e tutte le attività connesse: siamo fiduciosi di rendere memorabile l’esperienza del congresso 2022”.