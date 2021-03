Firenze – Continua il ciclo di incontri-conferenze di Elena Giannarelli “Firenze: Storia, storie e strade” nella Stagione teatrale inDiretta (dal vivo su internet, i teatri purtroppo restano chiusi al pubblico) del Circolo Teatro Affratellamento di Firenze, con il Patrocinio del Comune di Firenze.

La professoressa Elena Giannarelli ci porta a riscoprire una Firenze inconsueta, popolare ma poco nota, e come sempre straordinaria.

Una città da riscoprire anche oltre le “grandi bellezze”, per lo spessore storico e urbano di storie, aneddoti, casi curiosi, luoghi significativi o memorie apparentemente marginali. Da riscoprire come luogo denso di vissuto, secondo molte vite passate, dimensioni e punti di veduta… Il nostro percorso continua sulle tracce di cultura nelle le pagine della storia più recente e… su quelle dei vari giornali fiorentini dei quali non si trovano più nelle edicole di Firenze.

Venerdì 5 MARZO 2021 alle ore 17:30, incontro speciale sulla Stampa e l’informazione cittadina dal titolo “A Firenze non c’era solo La Nazione. Giornali fiorentini tra Ottocento e Novecento”.

La conferenza del Teatro l’Affratellamento che, ricordiamo, è chiuso al pubblico, sarà in diretta VIDEO streaming:

Canale YouTube (link: https://youtu.be/X_hNWdxJ-mI),

Pagina Facebook (link: https://www.facebook.com/affratellamento/videos/860776964488137)

Per ulteriori informazioni sul programma

http://www.affratellamento.it/firenze-storia-storie-e-strade/