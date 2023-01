Firenze – L’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone parla dell’edizione 2023 di Pitti Uomo che si è aperta il 10 gennaio.

Con 789 brand in totale (311 provengono dall’estero, pari al 40% del totale), l’edizione numero 103 si svolge come di consueto alla Fortezza da Basso fino a venerdì 13 gennaio. Un’edizione ricca di novità in una dimensione sempre più internazionale all’insegna di Pittiway, tema del salone invernale di Pitti Immagine.

La manifestazione di riferimento per la moda maschile e il lifestyle ospita protagonisti del menswear internazionale, i brand di riferimento e i progetti più innovativi.