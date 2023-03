Fucecchio – Un’esposizione di quadri infiorati dedicati alle donne che hanno segnato un’epoca e si sono distinte nei loro rispettivi campi. E’ l’esposizione dal titolo “Donne.. artefici delle loro vite”, a cura del gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio, che mercoledì 8 marzo, a partire dalle ore 10, sarà realizzata in piazza Montanelli.

Una mostra che, attraverso l’arte dell’infiorata, ritrae donne che grazie alla loro volontà e alle loro capacità si sono distinte nei più svariati settori: dall’arte alla politica, dalla scienza allo spettacolo, dalla cultura all’imprenditoria. Donne che sono, o sono state, vere e proprie icone, la cui vita può essere un esempio per le giovani donne e ragazze di oggi ad impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. Le donne ritratte saranno 16, ognuna con una storia da raccontare: Liliana Segre, Malala Yousafzai, Marie Curie, Raffaella Carrà, Elisabetta II, Frida Khalo, Sophia Loren, Madre Teresa di Calcutta, Amelia Earhart, Nilde Iotti, Marisa Bellisario, Samantha Cristoforetti, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Margaret Thatcher e Maria Montessori.

La mostra resterà in esposizione in piazza Montanelli per l’intera giornata dopodichè verrà spostata presso il palazzo comunale dove sarà visitabile anche giovedì 9 e venerdì 10 marzo negli orari di apertura del Comune. L’iniziativa fa parte del programma di eventi promossi dalla Commissione Elette e Nominate del Comune di Fucecchio in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna.