Firenze – Un incendio ha interessato il centro commerciale Coop di Ponte a Greve, alla periferia di Firenze. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto della struttura dove sono in corsi lavori. Ad andare a fuoco sarebbe del catrame e dal tetto si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza.

Il centro commerciale è stato evacuato. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.La nuvola di fumo nero che si è sprigionata dal tetto è stata vista fino a chilometri di distanza. Le fiamme sono state in breve domate. Non dovrebbero esserci problemi per il proseguimento dell’attività commerciale.