Firenze – Un incendio nel pomeriggio ha divorato la cucina del ristorante la Beppa Fioraia, in via dell’Erta Canina a Firenze, nella zona dell’Oltrarno. Dal famoso locale si è alzata una colonna di fumo visibile anche dai lungarni e dal centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale. Il traffico nell’area vicino a via dell’Erta Canina è stato deviato. A causa del forte calore due vigili del fuoco sono stati portati in ospedale in via precauzionale.