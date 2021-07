Nell’area coinvolta, fortunatamente, il vento non aiuta la propagazione delle fiamme. In corso di valutazione l’eventuale invio, nella prossima ora, di ulteriori mezzi aerei. Il bosco interessato dall’evento è costituito prevalentemente da macchia mediterranea. Ulteriori squadre di volontari e operai forestali giungeranno in zona per incrementare le forze a disposizione.

Si ricorda che dal 1 Luglio, è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell’uso all’aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille.