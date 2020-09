Pontedera – Ennesima vittoria straniera nelle corse disputate in Italia. Oggi è stata la volta dello “storico” Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini dominato allo sprint dal colombiano Fernando Gaviria (dopo due secondi posti) davanti all’australiano Robert Stannerd ed all’inglese Etman Hayer, terzo. Luca Pacioni sesto primo degli italiani.

E’ stata una corsa molto combattuta (151 partenti, chilometri 182, media 43,103) con due fughe significative, ma alla fine tutto si è‘ risolto allo sprint nel quale ha prevalso, appunto, nettamente il velocista Gaviria.

Domani giovedì la rivincita a Peccioli con la Coppa Sabatini disegnata su un nuovo percorso. E’ stato inserito ostico strappo del “Muro di Greso” da ripetere sette volte. Nel finale il circuito di 12 chilometri da ripetere 5 volte. L’arrivo in salita come sempre. Ritrovo allo stadio comunale di Peccioli alle ore 10. Partenza da Piazza del Carmine. Trasmissione su Raisport dalle ore 13,45.

Al via 23 squadre tra le quali la fornazione toscana del Team Vini Zebu di San Baronto Pistoia con Visconti, Bongiorno, Frapposti, Mitri, Stojvic, Zanini. Ed una pattuglia di azzurrini tra i quali Marco Tizzo di Amore e Vita Pedron di Lunata e Marco Mugnano del Team Petroli Firenze Hopplà.

Infine sabato ultima premondiale con la disputa in Liguria del Giro dell’Appennino. Per questo ultimo test per il mondiale di Imola, il commissario tecnico Cassani ha varato un gruppetto di sette “promesse” under 23 tra le quali Filippo Magli (Team Mastromarco Pistoia) e Manuel Pesci ( UC. Malmantile).