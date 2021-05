Carmignano – Il 19 giugno prossimo il GS Bacchereto e la UC Seanese Corse organizzano il campionato italiano di ciclismo under 23, in collaborazione con il Comune di Carmignano.

Il percorso, del quale alleghiamo la mappa, prevede la partenza a Bacchereto e l’arrivo a Seano, con passaggio dalle altre frazioni del Comune, in particolare Carmignano e Comeana, e dai territori dei comuni limitrofi: Signa, Poggio a Caiano e Quarrata.

Rispetto a quanto preannunciato nei mesi scorsi, il tracciato percorso ha subito una piccola modifica nel tratto di Poggio a Caiano, pertanto si allegano le nuove mappe aggiornate.

“Grazie alle due associazioni organizzatrici e a tutti i numerosi appassionati che si sono stretti a loro, a nome di tutta l’amministrazione, per l’impegno messo nel dar vita a questo evento sportivo di così alto rilievo”, commenta l’assessore allo Sport Stefano Ceccarelli. “Con il video realizzato da Martino Areniello lanciamo oggi ufficialmente il campionato, sicuri che sarà un evento di grande successo. Proprio la scorsa settimana abbiamo accolto qui a Carmignano le mountain bike della Toscano Enduro Series, che hanno riempito di vita le nostre strade. Non vediamo l’ora di vedere i giovani atleti correre fra le curve del nostro territorio, tornando ad animarlo dopo oltre un anno di pandemia”.

“Un ringraziamento all’amministrazione comunale, alle associazioni sportive e a tutti coloro che in questo momento così particolare si sono impegnati per realizzare questa manifestazione”, aggiunge la consigliera regionale Ilaria Bugetti. “Questo segno di ripartenza importante per lo sport e per i giovani ci dà grande speranza. Come Regione Toscana è stato un piacere dare il nostro contributo e sostenere il progetto, perché crediamo che per le associazioni sportive, che hanno sofferto e sono state ferme in questi mesi, abbiano bisogno di sentire una vicinanza. Quindi da parte di tutta la Regione un grande e caloroso in bocca al lupo a tutti i giovani partecipanti!”.