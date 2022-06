Ai Musei di Fiesole continuano le iniziative primaverili per bambini, adulti e famiglie con un ricco calendario di laboratori, visite guidate e un evento speciale.

Nell’ambito della manifestazione “Amico Museo – aria di primavera nei musei toscani” promossa da Regione Toscana, i Musei di Fiesole propongono un laboratorio per bambini e visite guidate tematiche che porteranno i visitatori ad approfondire la conoscenza di questa pianta tanto fondamentale nella vita di oggi come in passato e a scoprirne significati e usi in una narrazione che si svilupperà dall’antichità al Medioevo attraverso i monumenti dell’Area archeologica e le opere d’arte del Museo Bandini. Il Museo Bandini sarà aperto straordinariamente dalle 9.00 alle 19.00.

Tutti i sabati pomeriggio, alle 16.30, i più piccoli potranno tornare indietro nel tempo e scoprire le civiltà che si sono susseguite nei secoli a Fiesole: come si procurava il cibo l’uomo preistorico? Gli Etruschi sapevano scrivere? Come lavoravano l’argilla i Romani? E i Longobardi, oltre ad essere forti guerrieri, erano anche abili artigiani dei metalli? Attraverso la manipolazione di materiali semplici e naturali i bambini realizzeranno piccoli oggetti dalla storia antica e affascinante da portare a casa.

Le domeniche, invece, molte attività e iniziative speciali aspettano i più grandi. Oltre a visite guidate, si terranno due laboratori a cielo aperto nell’Area archeologica: “Il prato nel piatto: la cucina romana vista da Plauto” (domenica 5) e “Erbe di inizio estate: usi e tradizioni per San Giovanni” (domenica 19), porteranno i visitatori a riconoscere le erbe spontanee che crescono attorno ai monumenti archeologici, a scoprirne le caratteristiche e apprenderne gli usi nella cucina antica e moderna. Due appuntamenti, domenica 12 e domenica 26, anche per una nuova attività, lo Yoga nell’Area archeologica, che coniuga la pratica dello yoga alla conoscenza dell’ambiente e dei monumenti dell’Area.

Domenica 19 e domenica 26 alle 16.30, tornano inoltre le visite guidate dei mediatori del progetto Amir. “Il teatro e la maschera”, partendo dall’osservazione del Teatro romano, permetterà di mettere a confronto le pratiche teatrali del mondo antico e l’uso di maschere in altre culture, le loro relazioni simboliche e i valori culturali. “Immagini: simboli che migrano, significati che cambiano”, farà luce su alcuni dei simboli presenti nelle opere d’arte del Museo Bandini, illustrandone i significati e cogliendo i legami tra le culture che nel tempo se li sono tramandati.

Il calendario completo delle iniziative del mese di giugno è consultabile online su www.museidifiesole.it.

