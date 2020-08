Grosseto – In Toscana torna in campo anche il pugilato, dopo lo stop per il virus, sia pure a porte chiuse. Torna a Grosseto (palazzo dell’industria, ore 21, domani venerdì) con tre matches professionisti organizzati dalla Boxe Rosanna Conti Cavini.

Al centro l’incontro tra il campano Nicola Cipolletta ed il laziale Mario Alfano. In palio il vacante titolo italiano dei super piuma. Un incontro che sulla carta appare in grande equilibrio. I due pugili si presentano con 14 successi ciascuno, dotati entrambi di buona tecnica, ma anche dal pugno pesante.

Sarà un match sicuramente combattuto, spettacolare, una battaglia in quanto per il vincitore potrebbero aprirsi obiettivi ancora più importanti.

Gli altri due incontri vedranno di scena per il Trofeo Cinture F.P.I. i super piuma Christian Gaspari, 20enne di Tarquinia ed il campano Antonio Mecennillo. Sono giovani ed imbattuti. Tre successi per ciascuno.

Protagonisti dell’altro match i super welter Simone Giorgetti, grossetano favoritissimo ed il campano di origine brasiliana Riccardo Pompeo Melloni. La riunione sarà trasmessa in diretta alle ore 22 da Raisport.