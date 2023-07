Magliano in Toscana – Per l’ottava edizione del festival “MusicAntica”, allestito come ogni anno tra luglio e agosto nel borgo di Magliano in Toscana e curato dal direttore artistico Guido Morini, verrà proposta l’esecuzione di musiche del Medioevo, del Barocco, del Rinascimento e del primo Seicento italiano, a cura dell’associazione culturale “Le muse del Nespolo”. Le serate si svolgeranno presso il Giardino del Torrione o la Pieve di San Martino di Magliano in Toscana (GR), a partire dalle ore 21,30. I posti sono limitati e pertanto è gradita la prenotazione al 349-5241324. Non è richiesto l’acquisto di un biglietto a costo fisso, ma una libera donazione per chi vuole aderire alla rinnovata proposta estiva. Per info contattare musicanticamagliano.it

Primo appuntamento stasera

Sabato 8 luglio, ore 21,30 nel Giardino del Torrione con “Il giardino del canto”, musica del primo barocco italiano per il concerto di apertura. Marco Beasley, voce, e Guido Morini, per l’elaborazione strumentale della musica di Giovanni Stefani del 1600, al clavicembalo.

Prossimi appuntamenti in cartellone per “MUSICANTICA” A Magliano in Toscana (GR), a cura dell’Associazione culturale “Le muse del Nespolo”:

Sabato 15 luglio, ore 21,30 nella Pieve di San Martino

“Solo recital”, Evangelina Mascardi, liuto, interprete del repertorio di J. S. Bach con milioni di visualizzazioni delle sue performance su YouTube.

Venerdì 21 luglio ore 21,30 nel Giardino del Torrione

“Volate, amori – la sublime musica di Georg Friedrich Händel”, Progetto Musica Antica Magliano Young, Roberta Invernizzi soprano, star della musica antica internazionale; Alessandro Ciccolini, violino; Rosario di Meglio, viola; Rebeca Ferri, violoncello; Patrizia Varone, clavicembalo.

Sabato 5 agosto, ore 21,30 nel Giardino del Torrione

“Musica son – musica in chiostri e corti dell’Italia del Trecento”, con l’ensemble composta da cantanti e polistrumentisti che da oltre trent’anni rappresentano un punto di riferimento per lo studio, la ricerca e l’interpretazione della musica medievale: Claudia Caffagni voce e liuto; Livia Caffagni voce, flauti, viella; Elisabetta De Mircovich voce, ribeca, symphonia; Matteo Zenatti voce, arpa, tamburello.