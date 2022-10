Pietrasanta – Domenica, 9 ottobre, a Marina di Pietrasanta il “Raduno 500 Storiche in Versilia”: grazie al Fiat 500 Club Italia, al Coordinamento della Versilia – Massa Carrara e al Comune di Pietrasanta, infatti, un centinaio di magnifici cinquini di tutti i colori e provenienti da tutta Italia si ritroveranno (dalle ore 8.30) in Piazza 24 Maggio e in Piazza Amadei, davanti al pontile di Tonfano, per dar vita al primo Raduno versiliese.

Dopo il perfezionamento delle iscrizioni, il ritiro della gradita welcome bag e la colazione offerta dal Bar Margherita, il programma proseguirà (ore 11 circa) con l’esposizione delle piccole bicilindriche in via Versilia (per l’occasione chiusa al traffico) e con l’aperitivo offerto dal Bar Gelateria Capriccio durante il quale si svolgerà anche la premiazione dei Soci e delle Autorità che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento.

Verso le ore 11.30 le 500 storiche partiranno per un giro turistico che attraverserà Pietrasanta e Seravezza per poi raggiungere il Faruk Beach Club dove si svolgerà il pranzo conviviale con la lotteria di beneficenza.