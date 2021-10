Firenze – Le feste di Natale con una ruota panoramica e con una pista di pattinaggio sul ghiaccio alla Fortezza da Basso: è questa la location – individuata in esito al tavolo tecnico con la Soprintendenza che dovrà comunque valutare il progetto e autorizzare l’intervento – su cui stamani è stato dato il via libera in giunta. Con la delibera dell’assessore al commercio e attività produttive Federico Gianassi è stato predisposto un bando pubblico per verificare se ci sono soggetti interessati a realizzare queste due installazioni – autofinanziandole – in piazza Oriana Fallaci, in un periodo compreso fra il 1 dicembre e il 15 gennaio.

Nell’avviso viene stabilito che la Ruota Panoramica abbia un’altezza compresa tra i 30 e i 55 metri e che, oltre all’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto, venga installato un grande albero di Natale, mentre verranno svolte attività e giochi per i più piccoli.