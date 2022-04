Orbetello – A Orbetello il pianoforte è giovane: sono ben 135, hanno da 5 a 35 anni e arrivano da tutto il mondo i pianisti che fino al prossimo 7 maggio si sfidano nell’edizione 2022 dell’Orbetello Piano International Competition.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti e realizzato con il patrocinio del Comune di Orbetello, grazie al supporto di numerosi sponsor, il concorso torna in presenza, richiamando centinaia di giovani talentuosi e appassionati che si misurano nell’arte pianistica e confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti del settore.

Due le due sezioni di gara: sono 62 i partecipanti alla Master Competition, riservata ad artisti da 21 a 35 anni i quali, nota dopo nota, cercheranno di conquistare la borsa di studio di ben 3mila euro.

Prestigiosi e importanti i nomi della giuria: oltre a Giuliano Adorno, pianista, docente presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, direttore artistico di Orbetello Piano Festival e di Orbetello Piano Competition, ne fanno parte Leonora Armellini (Italia), pianista, premiata al XVIII Concorso Chopin di Varsavia, docente di pianoforte presso il Conservatorio di Adria, Davide Cabassi (Italia) pianista, direttore artistico di Primavera di Baggio e Kawai a Ledro, docente presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, Gala Chistiakova (Russia – Italia), pianista, responsabile relazioni internazionali Festival e Associazione “Recondite Armonie”, Achille Gallo (Italy) pianista, presidente WPTA Italy, professore European Piano Open Academy, direttore Artistico Concorso pianistico “Fausto Zadra”- Abano Terme e Andrzej Pikul (Polonia) pianista, professore e direttore artistico della Summer Academy alla Krzysztof Pendercki Music Academy in Krakow.

Sono invece 75 i giovanissimi da 4 a 20 anni che, divisi per fasce di età, prendono parte alla sezione “Junior Competition” che, porterà sul palcoscenico i più piccoli che si contenderanno vari premi studio.

A valutarne le capacità una giuria formata da Dragomir Bratic (Serbia) pianista, insegnante presso la Scuola “Davorin Jenko” di Belgrado, Heead of competition Board – Concorso Pianistico Internazionale, Davorin Jenko, Helena Ha Young Sul (Svezia), pianista, direttore artistico del Goteborgs Piano Festival, Denise Lutgens (Paesi Bassi), insegnante al Music Center di The Broadcast Hilversum, Paesi Bassi, direttrice e insegnante alla Holland International Piano School, Istvàn I. Székely (Ungheria), professore al centro per talenti speciali Franz Liszt Spagna, professore al Conservatorio Katarina Gurska di Madrid e Irene Veneziano (Italia), pianista, docente al Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, Italia.

“Siamo felici di tornare a suonare live e di accogliere un numero di partecipanti tanto importante – commenta il direttore artistico Giuliano Adorno -. Il nostro concorso nasce dalla volontà di offrire un’occasione formativa a tanti giovani appassionati e anticipa l’Orbetello Piano Festival, consacrando la laguna toscana come indiscussa area di riferimento per il pianoforte nel panorama internazionale. ”.

Le audizioni sono pubbliche e si terranno ogni giorno all’auditorium di Orbetello nella stessa sede, domani domenica 1 maggio alle ore 18.45, avrà luogo il concerto di premiazione del concorso Junior.

Il concerto di premiazione del concorso Master è invece previsto, sempre all’auditorium di Orbetello, alle ore 21.30 di sabato 7 maggio.