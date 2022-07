Pisa – Il grande Jazz torna all’ombra della torre con la nuova edizione di Pisa Jazz Rebirth. “Attraverso lo specchio”, un invito che il festival rivolge al pubblico, riprendendo il romanzo di Lewis Carrol a 150 anni dalla sua stesura: superare le barriere ed i preconcetti all’insegna della scoperta, della curiosità, dell’approfondimento, con lo spirito di chi sta per intraprendere un viaggio fantastico.

Da giovedì 7 a venerdì 15 luglio al Giardino Scotto di Pisa, sedici concerti con oltre novanta musicisti tra i più grandi nomi e giovani talenti del jazz italiano e internazionale. Inaugura il programma, giovedì 7 luglio alle 21:00, un gruppo stellare formato da quattro veri fuoriclasse italiani: Enrico Rava, Danilo Rea, Dario Deidda e Roberto Gatto; un viaggio musicale attraverso standard jazz, canzoni italiane e brani pop. A seguire, alle 22:30, salirà sul palco il sestetto di Nico Gori, uno dei musicisti jazz toscani più affermati in Italia con l’inedito progetto Around Clarinet, dedicato allo strumento che lo ha reso noto al grande pubblico.

Venerdì 8 luglio alle 21:00 Enzo Avitabile ripercorre in chiave acustica gli ultimi dodici anni della sua produzione discografica guidando il pubblico in un percorso di emozioni con il linguaggio personalissimo e originale che lo ha reso uno degli artisti più rappresentativi della World Music in Italia. Nella sua musica ha saputo sposare il bagaglio artistico di una carriera ormai trentennale con una ricerca continua di innovazione musicale, con uno sguardo sempre attento al sociale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze, che sono le speranze di una grossa parte della popolazione del mondo. In apertura, l’incontro tra tradizione popolare e jazz con Pasta Nera Jazz Project. Questo concerto sarà realizzato in collaborazione con Pisa Folk Festival 2022.

Sabato 9 luglio alle 21:30 John Scofield arriva a Pisa e presenta al Giardino Scotto Yankee Go Home, la sua band “roots-rock-jazz” con la quale spazia tra i successi americani del rock, del folk e del jazz, riconnettendosi con molte delle radici Rock’n’roll di quando era adolescente, colorate dai suoi cinquant’anni di pratica della musica jazz.

Domenica 10 luglio, dalle 20:45 in concerto Oliphantre, il progetto esplosivo di Leïla Martial, Francesco Diodati e Stefano Tamborrino dove suggestioni hip hop, sferzanti linee rock e punk, groove e melodici lirismi si mescolano a spontaneità e improvvisazione. Dalle 21:45, in occasione del centenario della nascita di Charles Mingus, il grande ensemble della Fonterossa Open Orchestra guidato dalla arrangiatrice e contrabbassista Silvia Bolognesi, propone un viaggio nella musica del compositore e in particolare nell’album Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus del 1963.

La serata di lunedì 11 luglio inizierà alle 20:45 con l’omaggio ad un altro musicista che ha fatto la storia del jazz: l’ensemble VJE del Conservatorio di La Spezia composto dagli studenti e dal sassofonista Mauro Avanzini, con gli arrangiamenti di Alessandro Fabbri, dedica questo concerto al genio in ombra di Eric Dolphy e alla sua musica. Alle 21:45 salirà sul palco Parking Attendants, un collettivo modern jazz di giovani e giovanissimi musicisti provenienti da tutta Italia. Ospite speciale di questa serata, il sassofonista Seamus Blake, riconosciuto come uno dei migliori esponenti del jazz contemporaneo per la raffinatezza della sua musica, le capacità compositive, il modo magistrale di suonare il suo strumento.

Martedì 12 luglio alle 20:45 Lilac for People, l’ottetto guidato dalla cantante e compositrice Francesca Gaza presenta Sfiorire, il secondo disco in uscita per Tûk Music. L’ensemble è una band non convenzionale che unisce il jazz, l’art pop, il folk, e la classica in un suono coeso, sofisticato e giocoso. Alle 21:45, Pisa Jazz Rebirth ospita un’autentica superstar della voce Jazz: Kurt Elling arriva a Pisa accompagnato dal chitarrista Charlie Hunter. Dopo essersi aggiudicato il suo secondo Grammy, presenta SuperBlue, una sorprendente esplosione di funk e jazz che vanta la presenza di Charlie Hunter insieme a due stelle dell’hip hop generation: il batterista Corey Fonville e il bassista-tastierista DJ Harrison.

Mercoledì 13 luglio, apre la serata alle 20:45 Archipélagos, il progetto jazz contemporaneo nato a Bruxelles, vincitore del progetto I-Jazz Nuova Generazione Jazz 2021 e guidato da Francesca Remigi, batterista versatile e compositrice vincitrice del Top Jazz 2022 come miglior nuovo talento italiano. Alle 21:45, in arrivo al Giardino Scotto Nate Smith, il batterista che per quasi due decenni è stato un elemento chiave della scena musicale internazionale con il suo stile di batteria viscerale, istintivo e radicato. Presenta a Pisa KINFOLK: Postcards from Everywhere suo album di debutto due volte nominato ai Grammy, nel quale fonde le sue composizioni originali jazz con R&B, pop e hip-hop.

Giovedì 14 luglio il giovane pianista toscano Federico Frassi presenta Right Time, debutto in veste di leader con il quale unisce lo swing all’amore per la tradizione e per il bebop con sonorità moderne.

Alle 21:45 arriva al Giardino Scotto una delle più importanti figure del jazz di oggi: il bassista, compositore, bandleader, vincitore di otto Grammy Christian McBride sarà in concerto con la sua band Inside Straight. Dal jazz all’R&B, dal pop/rock e dall’hip-hop/neo-soul alla classica, è un luminare e una forza della natura alimentato da implacabile energia e amore sconfinato per lo swing.

L’ultima serata, venerdì 15 luglio, si apre alle 20:45 con i suoni ancestrali delle origini e le corde intrecciate di tradizioni ed esplorazioni del progetto A Song has a Thousand Years che unisce Camilla Battaglia e Rosa Brunello. Alle 21:45, conclude il programma di appuntamenti al Giardino Scotto Shai Maestro, il concerto di uno dei pianisti più promettenti e talentuosi della sua generazione che dal suo debutto in trio nel 2011 ha plasmato una forte personalità e un’identità unica, interpretando una musica che ha reso lui e la sua band uno dei gruppi più importanti del jazz di oggi.

Torna anche la collaborazione tra Pisa Jazz e City Grand Tour che presentano “Pisa Nascosta”: da giovedì 7 luglio a venerdì 15 luglio dalle ore 17:00, con l’acquisto di un biglietto di uno dei concerti in programma sarà possibile partecipare a uno dei sette percorsi turistici dedicati ai luoghi e alle storie nascoste della città.

Foto: Enrico Rava