Pistoia – Sapere è bello. Omaggio a Marcello Pagnini (editore Gli Ori, Pistoia), il libro a cura di Franco Marucci che ricorda la figura e il pensiero di Pagnini eminente critico letterario rigoroso e appassionato, esponente severo della corrente strutturalista, docente di Letteratura inglese all’Università di Firenze è al centro di un incontro che avrà luogo giovedì 19 dicembre alle ore 17 presso la Biblioteca San Giorgio – Auditorium Terzani via S. Pertini, Pistoia.

Il libro verrà presentato e commentato da Sergio Givone, Roberto Fedi e Francesco Rognoni con il curatore. “Volevamo presentare e far conoscere aspetti inediti e persino intimi del professore, il più internazionale dei professori per certi versi, ma anche il più locale: cittadino del mondo ma anche legatissimo a quel piccolo paese o piccola città che è la nativa Pistoia, paese però situato ai piedi delle montagne e, proverbialmente, non certo dalle scarpe grosse ma altrettanto sicuramente dal cervello fino”, ha detto il curatore del libro