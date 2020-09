Pitigliano – In occasione della V Edizione della Giornata degli Etruschi promossa dal Consiglio Regionale della Toscana, sono tanti i musei della rete Musei di Maremma che, riunisce oltre 50 tra musei e aree archeologiche della Provincia di Grosseto, che hanno aderito all’iniziativa.

Tra questi i due Musei civici archeologici di Pitigliano, antico e suggestivo borgo arroccato su uno sperone di roccia nel cuore della zona del tufo in Maremma, che hanno organizzato per sabato 26 settembre l’iniziativa dal titolo “Il Vino in terracotta.

“Magia in anfora per 3 Vini in tre Sale”. Una giornata-evento che prevede, attraverso il coinvolgimento di archeologi, operatori museali, sommelier degustatori, due momenti distinti. La prima sarà un laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni e ai loro genitori presso il Museo archeologico all’aperto “Alberto Manzi”, Via Strada Provinciale 127 Pantano, dalle ore 15 alle 17 sul tema di come gli Etruschi costruivano le anfore vinarie e le tipiche coppe per bere.

Poi una particolare visita guidata a tema, con degustazione di vini, nel Museo civico archeologico della Civiltà etrusca “Enrico Pellegrini”, Piazza Fortezza Orsini, in orario serale con apertura dalle 19 alle ore 22. Il tema scelto per questa edizione accompagnerà in modo originale alla comprensione dello stretto legame tra l’uomo e il vino, attraverso i reperti archeologici, brevi letture a tema di autori antichi e la degustazione guidata con il sommelier degustatore AIS Delegazione di Grosseto di tre grandi vini che hanno un legame con la storia, o perché risultato di antichi metodi di vinificazione (vino in anfora) o espressione di un territorio a forte vocazione vitivinicola sin dall’antichità. Interverranno Debora Rossi direttrice scientifica dei musei civici archeologici e Fabio Rossi della Coop. Sociale Zoe. Le aziende vitivinicole che partecipano sono l’azienda Sequerciani, Strada Provinciale Tatti di Gavorrano e l’azienda Tiàso di Scansano. La partecipazione agli eventi è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria ( massimo 20 partecipanti a turno), per rispettare le norme anti Covid. Per prenotarsi, tel: 3479027500; e-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it