Storia, cultura, gastronomia folclore e suoni rinascimentali saranno i protagonisti della nuova edizione della Festa Rinascimentale in Piazza Vittorio Emanuele II (Quartiere Castello) organizzata dal Corteo storico di Pontassieve.

Quest’anno si riparte con un giorno di festa, un nuovo inizio che vuol significare un graduale ritorno alla normalità.

La manifestazione avrà il suo clou con lo Scoppio del Castello, il pirotecnico spettacolo che rievoca l’assedio del “Ponte a Sieve”.

Per l’intera giornata di sabato 21 maggio sarà possibile rivivere l’atmosfera del Rinascimento con cavalli, cavalieri, mercato, giochi, sfilate e tanto altro per far conoscere anche ai più piccoli di che panni ci si vestiva in quel tempo a Pontassieve, una Podesteria sorta con la fondazione di un castello per volontà della Signoria di Firenze poco oltre la metà del XIV secolo.

In programma anche spettacoli di musica e folklore e street food.

La festa inizierà alle 9,00 con l’apertura del mercatino, mentre alle 17,30 si svolgerà la sfilata storica con figuranti. Gli stand gastronomici saranno aperti tutta la giornata in piazza Vittorio Emanuele II. Alle 22:00, infine, lo spettacolo dello Scoppio del Castello con i fuochi d’artificio.