Venerdì 2 dicembre alle ore 21 la Sala delle Eroine del Comune di Pontassieve ospita la presentazione del volume – edito da Ciesse edizioni – “Franco Tucci e il vecchio Borgo della Sieci di Sotto” curato da Silvia Pascale e Orlando Materassi.

Un volume che prende forma dai ricordi di Franco Tucci, un uomo fortemente legato al suo borgo, che contiene frammenti di vita e storie personali degli abitanti di questa frazione del Comune di Pontassieve, in continuo dialogo tra terra e fiume.

Questo lavoro su Le Sieci, a partire dalle parole e dalla storia di Franco, è portato avanti da Orlando Materassi e Silvia Pascale, con la consapevolezza di quanto sia proprio attraverso il recupero del proprio passato e delle storie delle persone che le comunità costudiscono la loro identità.

Alla serata partecipano, oltre ai curatori del libro, Sandra Tucci, figlia di Franco Tucci, Monica Marini, Sindaca di Pontassieve, Serena Spinelli, Assessora della Regione Toscana, Tea Albini, ex-parlamentare e le storiche Luciana e Lucia Bigliazzi.

Franco Tucci: Autodidatta. La guerra non gli permette di andare a scuola, inizia a lavorare come ragazzo di bottega nell’allora Cooperativa di Consumo delle Sieci, un rapporto che non lo abbandonerà mai avvicinandolo al mondo delle Cooperative e divenendo molti anni dopo Presidente della stessa Coop di Sieci. L’esperienza e la crescita in fabbrica nel settore metalmeccanico durata quaranta anni, lo vede attivo nel sindacato, in piazza per le grandi battaglie operaie, dall’autunno caldo della fine degli anni Sessanta, fino agli anni Ottanta. La passione per la politica lo accompagnerà fin dalla giovane età e per tutta la vita.