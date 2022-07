Firenze – A Settembre arriva a Prato la festa più bella dell’anno con musica, incontri e spettacoli all’insegna dello stare insieme all’aperto nelle piazze e nei giardini.

Dal 27 agosto al 5 settembre Piazza Duomo diventerà il palcoscenico della VII edizione del Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, che quest’anno offre una programmazione varia e generosa.

Non solo grandi eventi in piazza Duomo, ma occasioni d’incontro dedicati al pubblico di ogni età con laboratori per bambini, dj set sulla terrazza del museo di Palazzo Pretorio, intrattenimenti culturali in luoghi rinomati della città. Con “Settembre Prato è Spettacolo” la città toscana si conferma ancora una volta una piacevole scoperta per chi è alla ricerca di una meta dove trovare arte, grandi eventi, tradizione e innovazione.

Tutti i biglietti su Ticketone.it e www.settembreprato.it

E si comincia con i GEMITAIZ il 27 agosto in Piazza Duomo con il loro concerto estivo per poi proseguire nell’Anfiteatro Di Santa Lucia il 28 AGOSTO alle ore 21.00 con la cantautrice ed attrice Margherita Vicario. In Piazza Duomo il 29 AGOSTO ,invece, alle ore 21.00 c’è hard rock di Wolfmother+Hardcore Superstar.Sempre in Piazza Duomo il 30 AGOSTO alle ore 21:00 lo show musicale di VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI. Il 2 settembre,invece alle ore 21.00 la pop star della musica italiana SANGIOVANNI con CADERE VOLARE LIVE 2022,che dice:

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. Il 3 settembre piazza Duomo si traforma in discoteca dalle ore 21.00 grazie ai Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso per l’unica data toscana del tour della storica trasmissione di Radio DeeJay.

Mentre il 04 SETTEMBRE alle ore 21:00

arriva Achille Lauro LAURO with Electric Orchestra portando in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti, fra i quali quello di Prato, sarà accompagnato dall’ Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un’altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale. Il 5 settembre alle ore 21.15

Ingresso libero fino ad esaurimento posti,( si consiglia di arrivare in anticipo ai varchi d’ingresso che prevedono i controlli di routine), torna il tradizionale Concerto in piazza del Duomo dal titolo “Una sinfonia per l’Ucraina”diretto da Christopher Franklin direttore dell’Orchestra Camerata strumentale «Città di Prato» con musiche di Piotr Ilijč Čajkovskij.

La Camerata ha scelto di interpretare la musica che un grande compositore russo ha ornato di melodie del popolo ucraino. In un momento storico in cui da più parti si avverte la tendenza a una «cancel culture», Prato con la sua Orchestra afferma vigorosamente che l’Arte non si cancella e che non ha confini.Martedì, 6 settembre alle ore 21.00 la Villa Guicciardini, Cantagallo (Prato )

(Prevendita Ticketone) ospita Loredana Bertè con Manifesto Summer Tour 2022.

Per “Settembre in Città” la novità sono anche gli eventi diffusi con inizio Lunedì 5 Settembre, alle ore 21.00

VASCO BRONDI

RUMOROSISSIME PREGHIERE

Cose spirituali e chitarre distorte

Il 2 – 3 – 4 Settembre – ore 18.00

Terrazza di Palazzo Pretorio

Dj on the roof

Un calendario Dj set esclusivi sulla più bella terrazza del Centro di Prato

Biglietti su Ticketone.it

Venerdì 2

Gigi Chiarella

Fine esteta della musica black,

Sabato 3

Ettore Pacini con Fusion un groviglio organizzato di jazz,soul & funk.

Domenica 4

Stefano Nardi.

Inoltre il 3 e 4 settembre nel Quartiere del Soccorso: Dai Giardini di Via Carlo Marx ai Giardini di Prossimità Centro Storico: da Porta Frascati al Giardino Buonamici il

Verde Settembre: da Giardino a Giardino

a cura di Riciclidea e CUT (Circuito Urbano Temporaneo). Un progetto che mira a creare nuove connessioni tra l’area delle periferia del Quartiere Soccorso e il Centro cittadino utilizzando il verde come stimolo, attivatore di fantasia e nuova progettualità. E poi Laboratori per bambini e famiglie: Abitare le culture | per una climatologia dell’abitare

3 Settembre ore 16/18

4 settembre ore 10/12 Presso i Giardini di Via Carlo Marx, in caso di pioggia le attività si svolgeranno nella residenza creativa TranSpace di Officina Giovani, con partecipazione libera e gratuita; e la

Passeggiata urbana esperienziale: Da Giardino a Giardino: corridoi verdi immaginati( le date delle passeggiate saranno comunicate in seguito: MAX 20 partecipanti)

Prenotazione all’indirizzo cutcircuitourban otemporaneo@gmail.com – 329323 3936

Mercoledì 7 Settembre, ore 18

Giardino Buonamici

ingresso libero

Prato, come eravamo

Presentazione del libro de La Nazione

Partner unico Confindustria Prato.

Mercoledì 7 Settembre ore 21.30

ingresso libero

Cortile del Museo del Tessuto

Tutta colpa di Cecco – primo studio

di e con Stefano Simmaco, Fabio Giuliani, Niccolò Storai

Uno studio / anteprima dello spettacolo che vuol essere un atto d’amore nei confronti di Francesco Nuti da parte dei tre autori pratesi. Il 10 e 11 Settembre

dalle ore 18 ingresso libero

Playground del Serraglio e Piazza dell’Università

Progetto Zero Call for artist

Dopo il successo del 2021 in Piazza dell’Università e nel piazzale del Playground del Serraglio, sarà allestita un’area di spettacolo dedicata agli artisti emergenti del territorio pratese. Tra i partecipanti saranno scelte almeno 8 proposte che potranno esibirsi live in sul palco della cupola geotedica del Playground del Serraglio il 10 e 11 settembre 2022. L’iniziativa è in collaborazione con Freaky deaky e il supporto del PIN (Polo Universitario di Prato).E poi

° Settembre kids °

30 agosto, ore 18

Giardino della Passerella

ingresso libero

I CERCA-COSE con una strana caccia al tesoro.

Il 3 e 10 Settembre, ore 17

ingresso libero

Ridotto del teatro Politeama Pratese

AVANGUARDIE

per bambini dai 5 ai 10 anni

a cura di Teatro Metropopolare.

Il 3 Settembre, ore 18

ingresso libero

Giardini della Passerella

SENZA PAROLE |Attività di invenzione teatrale

(dai 5 ai 7 anni)

Ideazione & Conduzione a cura di Francesca Campigli.