Roccalbegna – A Roccalbegna in provincia di Grosseto, il sindaco Massimo Galli, il vicesindaco Laura Zamperini e i tecnici di Sei Toscana hanno inaugurato i due eco-compattatori per la raccolta degli imballaggi in plastica e alluminio e il contenitore per la raccolta dei piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come piccoli elettrodomestici, pc, smartphone, cellulari, ecc.), illustrando ai cittadini ed ai ragazzi delle locale scuole elementare il funzionamento delle nuove attrezzature. Le attrezzature si trovano in via Amiata, dove sono a disposizione dei cittadini anche i contenitori dedicati alla raccolta dei farmaci scaduti, pile, olio alimentare esausto e indumenti usati.