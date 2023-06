San Piero a Sieve – Giovedì 29 giugno è giornata speciale per San Piero a Sieve con il Patrono da festeggiare presso il Parco Antonio Berti. Si comincerà con l’aperitivo del Locura, con apericena e musica d’ambiente in sottofondo e la music selection dei DJ di Sabato 80’s. Quindi lo spettacolo della “Soul Garden Band”, dalle 21.30, in una sorta di aspettando i fuochi con brani di Aretha Franklin, Etta James, Gloria Gaynor, Tina Turner, Norah Jones, Amy Winehouse, Christina Aguilera, Alicia Keys.

A seguire, alle 23, “Insieme per San Piero”, che riunisce numerose associazioni sanpierine e che ha organizzato, con grande successo, “San Piero a Tavola”, poche settimane fa, verserà nell’occasione alla Misericordia di San Piero, il raccolto di quella manifestazione, 5.800 euro, per l’acquisto di un nuovo mezzo a disposizione della Confraternita. Il modo migliore nell’attesa dello Spettacolo Pirotecnico delle ore 23.30.