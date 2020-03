Santa Croce sull’Arno – Il corona virus fa “saltare” anche il Torneo di tennis a Santa Croce sull’Arno già in calendario dall’11 al 16 maggio. Si tratta di una delle più importanti rassegne giovanile internazionali che nel corso delle sue 41 edizioni ha ospitato giovani tennisti diventati poi grandi campioni come Thomas Muster, Andy Murray, Martina Hingis, Kim Clijstrs.

“Sospendere – dice Simone Martini direttore del torneo denominato Città di Santa Croce – non significa annullare. Non posso negare che la situazione è molto complicata. Cercheremo di poterci inserire tra i tornei in programma a settembre”.