Santa Fiora – Le mascherine mancano? A Santa Fiora il Comune ha deciso di non aspettare passivamente l’arrivo di questo presidio sanitario e in collaborazione con la locale merceria “L’Arte di…..di Francesca Santini” ha acquistato 490 metri x 130 cm di TNT (tessuto non tessuto) della grammatura di 50 G/mq, idoneo e consigliato per la realizzazione di mascherine del tipo chirurgico.

“Le mascherine ce le facciamo in casa – dichiara Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – seguendo tutte le regole per fabbricare mascherine chirurgiche idonee a proteggere le persone. Ho lanciato un appello a donne e uomini di Santa Fiora che sappiano e abbiano attrezzature per cucirle e ho chiesto loro di mettersi a disposizione. Noi forniremo tessuto e quanto è necessario a prepararle.”

“Una volta pronte – continua Francesco Biondi, consigliere comunale – le raccoglieremo in Comune e inizieremo immediatamente la distribuzione tenendo conto delle priorità: volontari, persone addette a servizi pubblici, ammalati, anziani, puerpere. L’obiettivo è fornirle a più persone possibile nel capoluogo e nelle frazioni.”

Una grande iniziativa di solidarietà e di lavoro collettivo a cui ci si potrà candidare telefonando ai numeri 393 2446608 – 0564 965326. Ai sarti e sartine sarà fornito il tessuto, le istruzioni e quanto necessario per produrre le mascherine made in Santa Fiora.

#iostoacasa #andràtuttobene #mascherinedeiciacciai #ComunediSantaFiora