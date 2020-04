Firenze – Cosa sono un’inquadratura, una sceneggiatura, una colonna sonora? Quali sono le tecniche di ripresa e montaggio? A cosa servono e quali ambientazioni possono creare gli effetti speciali?

A questi interrogativi daranno risposta i percorsi didattici del programma regionale Lanterne Magiche che, a partire dal 23 aprile, propone moduli di approfondimento sul cinema e l’audiovisivo, consultabili dal proprio computer, tablet, smarphone.

La didattica a distanza prevede incontri di propedeutica al linguaggio cinematografico, proiezioni e lezioni per imparare a guardare un film, o un qualsiasi altro contenuto audiovisivo, in modo critico e consapevole. A condurre le lezioni a distanza, saranno esperti del settore, in collaborazione con i docenti delle scuole che hanno già aderito. Le proposte sono declinate secondo l’età degli studenti e con un calendario flessibile, in base alle diverse esigenze.

Gli argomenti trattati nei laboratori online riguarderanno la “grammatica audiovisiva”, (sceneggiatura, inquadrature, i movimenti della macchina da presa); la storia e l’analisi degli effetti speciali, a partire dalle prime sperimentazioni di Georges Meliès, per arrivare a pellicole di anni recenti, che vedono un uso preponderante degli effetti speciali, come Matrix; e ancora la scrittura cinematografica, dal soggetto, alla sceneggiatura, fino alla realizzazione di uno storyboard.

A corredo delle lezioni, sarà proposta la visione di film consigliati, visibili online sulla piattaforma Rai Play, dei quali, sul sito www.lanternemagiche.it, sarà possibile trovare inoltre approfondimenti come “film analisi”, verifiche e esercitazioni. Alcuni percorsi di critica cinematografica saranno invece dedicati ai ragazzi più grandi, delle superiori, e saranno condotti dai docenti Edoardo Becattini e Franco Vigni.

I corsi online sul cinema e l’audiovisivo di Lanterne Magiche sono completamente gratuiti, per aderire basta scrivere una email di richiesta a info@lanternemagiche.it: lo staff del programma ricontatterà i richiedenti, per l’attivazione della didattica a distanza.

Lanterne Magiche – La Scuola, con il Cinema, è il programma di educazione all’immagine e al linguaggio audiovisivo curato per Regione Toscana da Fondazione Sistema Toscana. Il programma è finalizzato a far acquisire consapevolezza e senso critico alle nuove generazioni di spettatori. Il programma è presente in Toscana dal 2009, coinvolge ogni anno 54.000 studenti, 2000 docenti, in 300 scuole scuole toscane, con l’obiettivo di arricchire le competenze in una disciplina specifica, importante per la comprensione del contesto storico e socio-culturale attuale. Lanterne Magiche si avvale della collaborazione di partner come AGIS e FICE Toscana – perché attribuisce alla visione in sala un ruolo importante nel metodo educativo – e di quattro Associazioni che operano in diverse aree della regione, che estende il raggio d’azione del programma