Sesto Fiorentino – Sabato 26 e domenica 27 Settembre il Centro storico di Sesto Fiorentino ospiterà per la prima volta Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori che dopo i successi in altre piazze della provincia fiorentina arriverà a colorare le piazze e le vie del centro sestese.

Fiorinfiera porterà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’ampia area espositiva che si estenderà tra Piazza 4 Novembre, Via Felice Cavallotti e Via Dante Alighieri. Si troveranno così tipicità di stagione, piante ornamentali, alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo, mentre una parte importante sarà dedicata invece alle aziende agricole del territorio ed ai loro prodotti a Km0.

I colori e gli odori dell’estate appena salutata e quelli dell’autunno imminente caratterizzeranno per due giorni il centro di Sesto Fiorentino che si trasformerà in una sorta di giardino a cielo aperto.

L’appuntamento, che segnerà una delle ultime manifestazioni in calendario in Toscana per il settore florovivaistico in questa stagione, coinvolgerà decine di espositori e richiederà a tutti i partecipanti di seguire le misure anti-covid come previsto dai decreti sul contenimento del virus.

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 20:00, Sabato 26 e Domenica 27 Giugno. Fiorinfiera è organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino e Confesercenti Firenze.