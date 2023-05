Firenze – Trasporto pubblico, scatterà a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, l’iniziativa “Firenze TPL+” dedicata ai residenti del Comune di Firenze, per la precisione a tre categorie specifiche, studenti tra 14 e 18 anni, nuovi abbonati e abbonati storici. Le finalità, oltre a un aiuto concreto alle famiglie, un incentivo per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico in città e ridurre lo smog. La presentazione si è tenuta stamani in Palazzo Vecchio con il sindaco Dario Nardella, gli assessori alla Mobilità Stefano Giorgetti, all’Ambiente Andrea Giorgio e all’Educazione Sara Funaro. Presente anche il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli.

“Questo piano – ha rilevato il sindaco Nardella – è il primo del genere lanciato da una grande città italiana: vogliamo incentivare l’uso del trasporto pubblico – autobus, tramvia, treno nel tratto urbano – puntando su un abbattimento drastico dei costi: nuovi abbonati e studenti delle superiori dovranno pagare solo una quota di iscrizione, una sorta di quota fedeltà, che servirà ad incentivarli a usare davvero i mezzi pubblici, mentre ai vecchi abbonati daremo uno sconto del 15%. Si tratta di una iniziativa impattante per la quale prevediamo un potenziale bacino fino a 23 mila persone tra studenti e nuovi abbonati e che finanziamo con i fondi europei PON Metro riservati al Comune di Firenze. Grazie ad Autolinee Toscana e agli uffici mobilità, ambiente e scuola per questo grande lavoro di squadra che ci consente di rispettare l’impegno preso qualche mese fa con gli studenti”.

Per l’assessore Giorgetti, l’iniziativa sta all’interno di “una progettualità che parte dalla realizzazione degli interventi strutturali come il sistema tranviario e le piste ciclabili per poi dare un servizio di trasporto pubblico più efficiente”, aggiungendo che l’Amministrazione ha già i progetti per rendere l’utilizzo del bus e del tram più efficienti e competitivi, mentre continua il lavoro di intesa con Autolinee Toscane per renderli operativi.

Si richiama a una strategia precisa per rendere più sostenibile e più vivibile Firenze, l’assessore Andrea Giorgio, che parla in particolare del profilo “verde” dell’iniziativa, sottolineandone la potenzialità per l’abbattimento degli inquinanti e le emissioni di Co2. “Lo avevano promesso e lo stiamo facendo con misure concrete, vogliamo raggiungere l’obiettivo di abbattere le emissioni di C02 dell’80% al 2030 e per farlo i trasporti – che rappresentano il 30% delle emissioni – sono fondamentali”.

“Si tratta di una proposta dalla doppia valenza – ha aggiunto l’assessora Funaro – da una parte rappresenta un importante sostegno al welfare familiare anche perché sappiamo benissimo che le spese sono tante e che in molti casi con interventi mirati si può fare la differenza; dall’altro un incentivo per gli studenti e i ragazzi che hanno una grande attenzione ai temi della sostenibilità ambientale a utilizzare mezzi che vanno in questa direzione”.

A chi è rivolto

L’agevolazione è destinata a tre categorie di residenti del Comune di Firenze: gli studenti (14-18 anni); nuovi abbonati (utenti che non hanno account sulla piattaforma di Autolinee Toscane; utenti che hanno account ma non rientrano nel profilo di abbonato storico); abbonati storici (utenti che hanno acquistato nei 18 mesi precedenti alla richiesta di bonus almeno uno dei seguenti abbonamenti per il capoluogo urbano: 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi, 1 abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 1 abbonamento annuale). Per gli studenti e i nuovi abbonanti l’agevolazione non è cumulabile con altri contributi come il bonus statale. Con i plafond previsti finanziati con fondi PON Metro e comunali si stima di erogare circa 15mila agevolazioni per studenti (attualmente sono circa 6.000 gli abbonamenti studenti attivi), circa 8.000 per nuovi abbonati e circa 20.000 per gli abbonati storici.

Come funziona

Gli studenti e i nuovi abbonati dovranno pagare solo una “quota fedeltà” pari a 50 euro previa presentazione della dichiarazione ISEE (indipendentemente dal valore) che servirà agli uffici comunali per calcolare il costo a carico del Comune che dovrà essere versato ad Autolinee Toscane. In caso di mancata presentazione la quota fedeltà sarà di 110 euro. Questo a fronte di abbonamenti annuali che per gli studenti costano 200 o 252 euro e per i nuovi abbonati 260 o 310 euro.

Per gli abbonati storici non è prevista la quota fedeltà ma una agevolazione del 15% del prezzo dell’abbonamento annuale (260 o 310 euro).

Come si ottiene l’agevolazione

La richiesta del bonus da effettuare per l’abbonamento annuale avverrà tramite la App IF che rilascerà agli utenti registrati codici sconto da utilizzare sulla piattaforma di Autolinee Toscane per ottenere gli abbonamenti. Basterà registrarsi sull’App IF ed entrare nella sezione “Party con noi” dove, previo inserimento di alcuni dati, verranno verificati i requisiti e si otterrà un codice sconto. Il codice potrà essere utilizzato per l’acquisto di un abbonamento annuale in due tranche. Trascorsi sei mesi se l’utente avrà soddisfatto i criteri dì fedeltà sull’utilizzo del servizio, potrà generare il secondo codice sconto con le stesse modalità del primo e confermare. Sarà possibile effettuare la richiesta di abbonamento annuale con partenza da settembre fino a novembre 2023.

I criteri di fedeltà

L’iniziativa prevede un sistema di verifica sull’utilizzo dei mezzi pubblici. L’utente periodicamente dovrà indicare sull’App IF la linea che sta usando durante lo spostamento sui mezzi pubblici e dovrà collezionare almeno 30 inserimenti entro la fine dell’anno. Si potranno memorizzare non più di due viaggi nello stesso giorno. I risultati degli inserimenti andati a buon fine verranno comunicati all’utente nella sezione dedicata dell’App IF.

Nel caso i criteri di fedeltà non vengano rispettati non sarà possibile generare il secondo codice e non sarà possibile usufruire di ulteriori agevolazioni economiche. Per poter continuare a viaggiare sui mezzi pubblici l’utente dovrà quindi procedere autonomamente all’acquisto, sul sito di Autolinee Toscane, di eventuali nuovi titoli non finanziati dal Comune di Firenze.