Siena – Si terrà il prossimo 11 maggio all’Università di Siena il convegno “Cultura del lavoro nell’Università. Esperienze in corso”. I lavori saranno aperti, alle ore 9.45 presso il palazzo del Rettorato, dal Rettore Roberto Di Pietra e da Maria Assunta Zanetti, Direttrice del Centro GEO, Università di Udine.

L’imprevedibilità del mondo del lavoro sta cambiando il significato delle professioni e anche le parole per definirle. Il collegamento tra università e mondo del lavoro non chiama solo in causa il rapporto di incontro-scambio tra questi due universi. Richiede soprattutto la considerazione della stessa università verso il lavoro. L’idea di un progetto lavorativo per tutta la vita si è tradotta in una visione più frammentata, caratterizzata da incertezza e rischio. Come generare una conoscenza scientifica capace di tenere insieme i processi emancipativi e i processi produttivi?

Studiosi e esperti si confronteranno a Siena con l’obiettivo di creare uno spazio dove socializzare ciò che le università stanno facendo, individuando impalcature culturali e sociali che offrano contaminazioni tra formazione, lavoro e professioni.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per ricordare il Professor Andrea Messeri, figura di rilievo degli studi sociologici, docente dell’Ateneo dagli anni Settanta, attivo sia nella sede di Siena che in quella di Arezzo. Esperto di orientamento e di scienze sociali Messeri aveva ricoperto numerosi incarichi in Ateneo, da delegato a consigliere di amministrazione e a livello nazionale presso il dicastero universitario e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui).

Ricco il programma di interventi e molte le personalità presenti, fra cui Rettrici e Rettori delle Università di Messina, Padova, Camerino, Firenze.

L’introduzione sarà affidata al Rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea, Presidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Sono previsti interventi di: Marcella Gargano, Direttrice Generale del MUR; Antonio Uricchio, Presidente ANVUR; Marisa Michelini, Presidente del Comitato scientifico di GEO.

Si inizia con la tavola rotonda “Il lavoro come dispositivo trasformativo nella didattica e nell’organizzazione”, coordinata dal Rettore Roberto Di Pietra. Oltre ai Rettori delle università parteciperanno Alberto Felice De Toni, Direttore Scientifico del CUOA; Antonio Punzi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza LUISS; Fabrizio Bernini, Presidente Confindustria Toscana Sud; Chiara Corazza, affiliate professor presso la ESCP Business School.

A seguire si terrà la tavola rotonda “Riflessioni dalla ricerca e dalle esperienze innovative”, coordinata dalla professoressa Loretta Fabbri. Con interventi di: Federico Butera, professore emerito delle Università di Milano Bicocca e Roma Sapienza, Presidente IRSO; Angelo Riccaboni, professore ordinario di Economia aziendale dell’Università di Siena, Presidente Fondazione PRIMA-Bercellona, Co-chair SDSN Europe; Michele Tiraboschi, Università di Modena e Reggio Emilia, ADAPT; Arduino Salatin, professore emerito dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve); Claudio Gentili, Direttore Scientifico Job&Orienta.

Nel pomeriggio i lavori si sposteranno presso la sede universitaria di San Francesco dove si terranno i tavoli di lavorio dedicati agli approfondimenti.

“Questo convegno si inserisce in un percorso più ampio di ripensamento ed aggiornamento dell’Offerta formativa dell’Università di Siena – ha detto il Rettore Roberto Di Pietra – nell’intento di renderla più rispondente all’esigenze espresse dal mondo del lavoro e favorire una maggiore e migliore occupabilità dei nostri laureati”.

L’iniziativa è promossa dall’Università di Siena e dal Centro GEO, il Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento dell’Università di Udine.

Il programma è pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/cultura-del-lavoro-nelluniversita-esperienze-corso.