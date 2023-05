Presso l’Auditorium S, Stefano a Siena si è svolto l’incontro organizzato dal Coordinamento Donne provinciale Acli di Siena e Selena Italy, “ Forti come su un ring: Lo sport come strumento di empowerment femminile” , a conclusione di un ciclo di iniziative programmate in provincia di Siena. Una incontro con importanti finalità sociali: condividere iniziative territoriali così da renderle note, e costruire una rete di accoglienza sempre più fitta.

L’evento ha visto gli interventi del Presidente di Selena Italy, di Maria Caccamo (resp. Coordinamento Acli di Siena), di Chiara Volpato (resp. Nazionale del Coordinamento Donne Acli) , del Presidente di Soroptimist di Siena e dal Comandante dei Carabinieri di Siena oltre ad interventi da parte del pubblico. Essi hanno permesso di portare l’attenzione sulle diverse tipologie di violenza , fisica , psicologica, verbale, economica, e questi disagi si riscontrano in ogni ambito della nostra società.

Maria Caccamo ha evidenziato che contro la violenza di genere, occorre fare un passo in più , portare la nostra riflessione anche su quegli elementi che ancora oggi differenziano le donne dagli uomini.

Ha ricordato, inoltre, che” l’azione delle Acli si svolge ogni giorno attraverso il Patronato, il servizio fiscale, le associazioni specifiche, come la Federazione anziani e pensionati e non per ultimo attraverso i Circoli che sono le nostre sentinelle sul territorio. E la vicinanza ai luoghi dove si svolge la vita delle persone in generale ci permette di recepire questi disagi”.

Nel suo intervento Chiara Volpato ha detto che in tema di violenza di genere quest’anno le Acli Nazionali si sono soffermate su un aspetto importante di disuguaglianza: la disparità salariale di genere.

Ed ha spiegato che le Acli hanno condotto un’ indagine, pubblicata con un inserto sul Corriere della sera il 4 aprile scorso, dove si evidenzia che il divario retributivo di genere è una delle tante penalizzazioni a carico delle donne .

Tale indagine è stata condotta, grazie ai dati raccolti dai servizi di Patronato Acli e Caf Acli, ed ha permesso di mettere in luce quanto il lavoro “dis/pari” sia un problema di diritti e libertà che compromette la tenuta sociale ed economica di tutto il Paese. “Se si vuole cambiare rotta per far emergere l’Italia che vogliamo essere – ha sottolineato Volpato- bisogna lavorare sia sotto l’aspetto culturale che educativo affinché questi divario, che ha riflessi negativi sul benessere della famiglia e quindi della società tutta ,venga ridotto.

Momento centrale dell’incontro è stata la testimonianza di Gloria Peritore, campionessa mondiale di Kickboxing. Gloria ha raccontato la sua esperienza come imprenditrice, atleta ed attivista contro la violenza condividendo con semplicità, la sua storia, le battaglie e i progetti futuri. Un esempio di come partendo da una storia difficile e molto comune si possa riprendere in mano la propria vita, vincere e mettere la propria esperienza al servizio degli altri/e.