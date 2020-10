Il 25 ottobre a Firenze in Sala Vanni “Suoni riflessi” mette in scena un evento musicale e teatrale sul tema della violenza contro le donne. Protagonisti gli attori Elena Bucci e Davide Dolores e i musicisti Silvia Tocchini, Mario Ancillotti, Pino Tedeschi, Gianluca Pirisi e Matteo Fossi. Ma anche il compositore Alessandro Magini con la prima assoluta di “Sorge rossa la luna”. Il 24 ottobre, nel secondo incontro a ingresso libero di “Svelare la musica”, introduzione allo spettacolo a tu per tu con gli interpreti.

La musica e la letteratura drammatica per esprimere la tragicità della vita sin dentro alle pieghe della cronaca e reagire a un fenomeno tanto sconvolgente quanto diffuso come la violenza di genere.

Il quarto spettacolo del festival “Suoni riflessi”, in programma domenica 25 ottobre alle ore 11 e alle ore 17 in Sala Vanni a Firenze, è “A tutte le donne”, dal titolo di un inno di Alda Merini, con le voci recitanti degli attori Elena Bucci e Davide Dolores e musicisti quali il soprano Silvia Tocchini, Mario Ancillotti al flauto, Pino Tedeschi al violino, Gianluca Pirisi al violoncello e Matteo Fossi al pianoforte. «Un sorprendente e intenso intreccio tra testi e musiche drammatici e sublimi – come riassume il direttore artistico del festival Mario Ancillotti – che rappresenta al tempo stesso una denuncia e un tentativo di superamento o liberazione da quello che è uno dei problemi più cupi e attuali della nostra società».

Elena Bucci, attrice salita alla ribalta con Leo de Berardinis e poi pluripremiata anche come autrice di drammaturgie spesso legate alla musica, e Davide Dolores, giovane attore e regista vincitore di diversi premi e prossimo protagonista in Makari su Rai Uno, reciteranno testi della Merini, di John Maxwell Coetzee, Mariangela Gualtieri, Serena Piccoli, Giuseppe Dolores e William Shakespeare. Mentre gli interpreti musicali suoneranno musiche di Johann Sebastian Bach, André Jolivet, Dmitrij Shostakovich, Béla Bartok, Erwin Schulhoff e una prima esecuzione assoluta di “Sorge rossa la luna per flauto, violino, violoncello, pianoforte e voce recitante” di Alessandro Magini, compositore che svolge un’intensa attività soprattutto in ambito cameristico e teatrale, con all’attivo importanti collaborazioni artistiche anche extramusicali e incisioni discografiche.

Il giorno precedente, sabato 24 ottobre alle 18, incontro a ingresso libero di “Svelare la musica” con i due attori Bucci e Dolores, con Ancillotti e Fossi, con Alessandro Magini e con lo scrittore Giuseppe Dolores, che illustreranno le ragioni dello spettacolo.

Biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro, chi ha la card di Rete Toscana Classica ha diritto alla riduzione. I biglietti saranno prenotabili e acquistabili nel sito web del festival a questo link https://www.suoniriflessi.it/tag-prodotto/biglietteria/ (tel. 055-699223 – mail: mariachiarabergamo@gmail.com) oppure prima degli spettacoli con la precauzione di non creare assembramenti.

Ulteriori informazioni si trovano sul sito https://www.suoniriflessi.it/ e sulla pagina Facebook “Suoni Riflessi”.

Per informazioni, addetto stampa Lorenzo Sandiford,

333-3459187, lorenzo.sandiford@gmail.com

