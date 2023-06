Vicchio – Venticinque anni di concerti, di incontri, di abbracci, di feste, di balli, di riflessione, di divertimento. Un piccolo borgo dell’Appennino, ombelico del mondo per quattro giorni: volontari che animano un festival che è una festa, un luogo di incontro, un agorà culturale e di spensieratezza. Un centro storico che pulsa energia positiva.

Etnica 2023. nel centro storico ci saranno attività dalle 19,00 fino a tarda notte. Si potrà ascoltare concerti, partecipare a laboratori di danza e percussioni, vedere esibizione di ballerine e ballerini, visitare il mercatino etnico, mangiare allo street food oppure fare una cena a tema diversa, ascoltare le selezioni musicali sempre a tema dei dj.

Sabato 1 luglio, è la volta della band internazionale con gli spagnoli ALAMEDADOSOULNA. Dopo quasi tre anni di profondo processo criogenico, Alamedadosoulna ricarica le sue armi. Tutto il suo arsenale di ska-reggae-soul è pronto a far esplodere ancora una volta sul palco un’immensa batteria di proiettili diretti per far muovere i piedi e la gola del pubblico. Il bersaglio è già nel mirino. Il dito che sta per premere il pulsante. La camera è più carica che mai di infiniti proiettili ballabili e cantabili dentro e fuori dal palco. Il suo spettacolo unico si rinnova ancora una volta per integrare il suo intero repertorio di successi con i suoi mitici elementi visivi e scenici. Con tutti i loro circuiti ben oliati e cortocircuiti, Alamedadosoulna -la band con uno dei live show più energici del pianeta- farà ancora una volta tremare i palchi.

Infine, domenica 2 luglio, gran finale con TULLIO DE PISCOPO, Proviamo ad immaginare quanta musica, quanti Artisti ha incontrato e quanti spartiti musicali sono passati nelle sue mani: ad incominciare dalle magiche note di Libertango con Astor Piazzolla con il quale ha realizzato ben 11 LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo che Tullio, alla sua maniera inimitabile, ha trasferito nella musica di Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche da Umbria Jazz ai Festivals d’oltreoceano assieme ai Grandi del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton, Eumir Deodato, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding, Lester Bowie, Dave Samuels, Bob Berg, Don Costa e Wayne Shorter, alle coinvolgenti Jam Sessions assieme a Dado Moroni, Emanuele Cisi, Rosario Bonaccorso, Max Roach, Billy Cobham, Famadou Don Moye, Alfonso Johnson, Chester Thompson. Ascolteremo brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Drum Conversation dedicato sempre al suo fratello in Blues Pino Daniele ascolteremo brani tratti dai Pionieri del Blues, inoltre intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Poi Tullio ci regalerà qualche perla di grande successo dal suo repertorio pop e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli come Stop Bajon, Pummarola Blues ed Andamento lento. Tutto questo in una grande positività e passione mediterranea.

Inoltre, se la squadra che vince non si cambia, torna Morciano come dj resident. Ogni giorno si occuperà di introdurre l’atmosfera della serata già dall’aperitivo per poi, a fine concerto, trasformare piazza Giotto nel più grande dancefloor a cielo aperto del Mugello. Una festa fatta di clubbing e worldmusic al grido di “Etnica People!”. Altro dj set attesissimo sarà quello di P&P eccezionalmente di venerdì sera!

Una novità della venticinquesima edizione sarà il Dancing Worlds, una rassegna di danza organizzata in collaborazione con Dario Castiello di Destination West Africa APS e Chiara Garuglieri della scuola di danze del sud Tarante Fiorentine. Dove c’è musica c’è danza e a tal proposito la rassegna vuole essere una vetrina sulle danze del mondo per i fruitori di Etnica proponendo una kermesse che va dall’Europa all’oriente fino al sud Italia. In programma giovedì 29 Ephemera: danze orientali con contaminazioni dal mondo arabo e mediterraneo. Venerdì danze europee con i TeamBallo di Bologna. Sabato si viaggia in Spagna con il Flamenco della Scuola danza spagnola e flamenco del teatro dell’affratellamento. Domenica chiude la rassegna il sud italia con Tarante Fiorentine.

Un’altra interessante novità sarà lo spazio calmo di Vicolo de’ Medici: una sorta di salotto di Etnica dove ogni giorno ci saranno, alle 19.30 presentazione di libri e letture, alle 21.00 spettacoli di teatro e musica e alle 22.30 rassegna di cinema “Ricomincio da quattro” proiezioni di corti a tema Si, però l’anno scorso era meglio e incontri con gli autori moderati da Marta Innocenti.

In foto Tullio De Piscopo