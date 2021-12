Calenzano – Un grave incidente è avvenuto verso la mezzanotte, sulla A1, dopo il Casello di Calenzano. Coinvolti te mezzi pesanti e un’auto, che hanno preso fuoco e sono stati avvolti dalle fiamme. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno soccorso due persone rimaste incastrate nel proprio veicolo. Una persona ha perso la vita e un’altra è gravemente ferita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Poco dopo le 2.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, il tratto interessato dall’incidente, compreso tra Calenzano ed il Bivio A1-Complanare Firenze nord, è stato riaperto in entrambe le direzioni. Attualmente nell’area autostradale, il traffico transita su due corsie in entrambe le direzioni e si registra 1 km di coda in direzione Firenze.

Foto: vigili del fuoco