“Finalmente – prosegue Giani – grazie all’aprovazione del decreto Omnibus del 7 agosto che non prevede più il parere vincolante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella progettazione, ci sarà una semplificazione e quindi si velocizza la realizzazione del progetto”.

Ringraziando l’ingegner Tomasi, amministratore delegato di Società Autostrade, per l’attenzione costante e l’impegno, il presidente ha ricordato l’intesa comune oggetto del protocollo firmato a maggio da Regione, Ministero delle Infrastrutture e Società Autostade che prevede, oltre all’ampliamento della terza corsia, anche molte opere di mitigazione nell’area centrale della Toscana.

“Auspico adesso che avvenga in tempi rapidi l’avvio dei lavori. Si tratta di un intervento strategico per la viabilità di collegamento nell’area Firenze-Prato- Pistoia – prosegue Giani – con l’ampliamento a tre corsie che alleggerirà il traffico in una delle zone più congestionate d’Italia. Non solo, l’opera infrastrutturale sarà un beneficio anche per l’intera area polifunzionale di Novoli, sulla quale si concentrano attività importanti dalla cittadella universitaria, al centro direzionale, alle altre realtà finanziarie in via di sviluppo”.