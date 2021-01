Siena – Una voragine si apre a Abbadia San Salvatore nel senese, e un uomo vi sprofonda dentro. Precipita per 7 metri, ma viene tirato fuori dai vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio spraticamente indenne, tranne una frattura a un piede. Il fatto è accaduto ad Abbadia San Salvatore dove il terreno si è aperto a lato di una strada cittadina, nei pressi di piazza della Repubblica. sembra nel coso di un sopralluogo disposto dal Comune per verificare lo stato di una crepa sul marciapiede che si era aperta sabato scorso, in serata. L’area era stata immediatamente transennata, ma sembra che la neve caduta abbondante abbia fatto aprire l’inverosimile baratro, che è profondo 9 metri. L’uomo, 51 anni, si trovava sul posto in qualità di consulente esterno. Sul posto anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici comunali.