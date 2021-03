Firenze – Ancora un abbandono di rifiuti scoperto e una persona denunciata grazie al lavoro degli ispettori ambientali di Alia e della Polizia Municipale. Lunedì a seguito di un accertamento gli ispettori i Alia hanno rinvenuto numerosi sacchi di rifiuti e bombole del gas in via Italo Gamberini – zona “Il Ferrale” nel Quartiere 4, al confine con il comune di Scandicci – sotto gli svincoli A1 e Fi-Pi-Li. Dal controllo del materiale abbandonato è stato possibile risalire a una ditta edile di un comune della provincia. L’operazione è stata effettuata in collaborazione con la Polizia Municipale: gli agenti del Reparto dell’Isolotto hanno infatti denunciato il titolare per abbandono di rifiuti non pericolosi. Ieri lo stesso titolare ha proceduto alla pulizia della zona.

“Il contrasto a chi abbandona rifiuti non si ferma e grazie ai controlli degli ispettori di Alia e della Polizia Municipale – ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese – siamo riusciti a scoprire e denunciare gli autori di questo nuovo abbandono. Continuiamo senza sosta a combattere contro questo odioso fenomeno, che porta inquinamento e degrado”.

“La sensibilità e collaborazione dei cittadini ci aiutano ogni giorno a valorizzare i rifiuti prodotti – ha commentato il Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA, Nicola Ciolini – Fondamentale, quindi, anche l’operato quotidiano di Ispettori ambientali e della Polizia Municipale per contrastare il fenomeno degli abbandoni e garantire il decoro del nostro territorio”.