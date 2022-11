Per il Lotto 1, i cui interventi da 3,5 milioni di euro avrebbero dovuto essere finanziati con il superbonus (riqualificazione sismica/energetica), si stanno individuando e valutando le risorse necessarie per portare a termine nel minor tempo possibile anche questa parte di ristrutturazione.

“L’amministrazione è ferma nella realizzazione degli interventi volti a migliorare la qualità dell’abitare e quindi la qualità della vita – ha detto Albanese – e non ci fermiamo di fronte alle difficoltà del momento che hanno portato ad un bando di gara per il superbonus andata deserta. Confermiamo infatti la volontà di portare a termine la ristrutturazione dell’intero complesso. Abbiamo preparato un nuovo cronoprogramma dei lavori e partiremo dal Lotto 2 e dal Lotto 3, ma non cambierà l’obiettivo finale sul quale l’amministrazione punta e investe”.

Ieri pomeriggio si è svolta una riunione tecnica con le famiglie del Lotto 1 alle quali sono stati comunicati gli aggiornamenti sui lavori e le possibili tempistiche future.